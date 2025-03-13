الامارات | محمد بن راشد: حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،عددا من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل .. يجمعنا رمضان .. وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة .. ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله ."

وتابع سموه: "حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها ."