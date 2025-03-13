اكتشفي إشراقتك الرمضانية مع Glow & Lovely: مجموعة Hydra Glow الجديدة!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 04:23 مساءً - نظمت Glow & Lovely Arabia، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في تفتيح البشرة التابعة لفئة الجمال والعناية بالصحة في يونيليفر، سحور "Glowrious Suhoor" الحصري في فندق "وان آند أونلي رويال ميراج" الفاخر في دبي، بالتعاون مع المدونة الشهيرة في مجال الجمال شمس الفارس، التي تم الإعلان عنها رسميًا كسفيرة للعلامة التجارية. وقد شهدت الأمسية الأنيقة احتفالًا بشهر رمضان، حيث اجتمع خلالها نخبة من المؤثرين الإعلاميين والخبراء في مجال الجمال لتجربة لا تُنسى من الفخامة والجمال وتمكين المرأة.

Glow & Lovely Hydra Glow Day & Night ابتكار جديد للحصول على إشراقة مثالية

مجموعة Glow & Lovely Hydra Glow Day & Night المدمجة مع سيروم الورد، هي مجموعة فاخرة للعناية بالبشرة مصممة لتوفير ترطيب عميق وإشراقة مع بشرة مشرقة ومضيئة من الصباح حتى الليل، في تأكيد على رسالة العلامة التجارية الملهمة: "توهج الصباح، لا تدعيه يذهب."

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كريم النهار Hydra Glow Rose Serum ترطيب طويل الأمد وحماية من الأشعة فوق البنفسجية

كريم النهار Hydra Glow Rose Serum يوفر ترطيبًا يصل إلى 72 ساعة بتركيبة خفيفة تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة SPF 20 تركيبة 2 في 1 "Water-Light Glow" تمنح البشرة لمسة لامعة وغير دهنية. كما يحتوي على 1.25% من النياسيناميد وفيتامين C+E ليمنح البشرة إشراقة ملحوظة ويقلل من البقع الداكنة في غضون 7 أيام.

كريم الليل Hydra Glow Rose Serum ترطيب عميق لبشرة ناعمة وممتلئة

كريم الليل Hydra Glow Rose Serum يحتوي على 3% من النياسيناميد لتفتيح البشرة ويوفر ترطيبًا عميقًا يصل إلى 72 ساعة، مما يترك البشرة ممتلئة وناعمة عند الصباح.

سيروم Hydra Glow Rose Enrich تركيبة مبتكرة لتعزيز الإشراقة وتقليل البقع الداكنة

سيروم Hydra Glow Rose Enrich هو تركيبة خفيفة وسريعة الامتصاص تحتوي على النياسيناميد وحمض الهيالورونيك والألانتوين. يعمل على ترطيب البشرة فورًا، وملء الجلد، وتقليل البقع الداكنة، وتعزيز الإشراقة لمظهر مشرق وجميل.

فريق Glow & Lovely مع شمس الفارس - الصورة من العلامة

التزام يونيليفر بتمكين النساء من خلال منتجات تعزز الجمال الطبيعي والثقة بالنفس

في تصريح له خلال الحدث، قالت عنوب خالد رئيس قسم العناية بالبشرة في يونيليفرالعربية: "نحن متحمسون لتقديم مجموعة HydraGlow الجديدة للسوق. يونيليفر ملتزمة بتمكين النساء عبر منتجاتها في فئة الجمال والعناية بالصحة التي لا تعزز جمالهن الطبيعي فحسب، بل تعزز أيضًا ثقتهن بأنفسهن. هذه المجموعة الفاخرة هي تجسيد لهذا الوعد، حيث تمنح البشرة توهجًا مليئًا بالترطيب والإشراقة."

أجواء الفخامة في "Glowrious Suhoor" وتجارب فريدة للمؤثرين ووسائل الإعلام

كانت الأمسية مليئة بالتجارب الممتعة والمميزة للضيوف من المؤثرين والمدونات ووسائل الإعلام، بما في ذلك محطة الحناء البيضاء، ورشة صنع الشموع المخصصة، ورشة صنع رذاذ الوجه، وكشك التصوير، وجدار مغناطيسي للشكر وأكثر من ذلك. كما استضاف الحدث نيبون كابور، خبيرة العناية بالبشرة والمؤثرة الإقليمية الشهيرة، التي تحدثت عن الترطيب المثالي الذي توفره مجموعة Glow & Lovely الجديدة، مشيرةً إلى تنوع المنتج وكيف أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، مما يجعله الحل المثالي للبشرة المشرقة أثناء التنقل.

Glow & Lovely في دول مجلس التعاون الخليجي: مجموعة شاملة من مستحضرات العناية بالبشرة

تقدم Glow & Lovely في دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة شاملة من مستحضرات الجمال الأساسية، بما في ذلك كريم الوجه متعدد الفيتامينات، منظفات الوجه، العناية بالشمس، والسيرومات. تواصل العلامة التجارية تقديم الدعم في مجال العناية بالبشرة الفاخرة، مما يعزز التزامها بتمكين النساء والاحتفال بالجمال الطبيعي.

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