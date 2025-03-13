الامارات | «أمازون» تعيد عرض مواسم برنامج ترامب التلفزيوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت «أمازون برايم فيديو» إعادة عرض برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس» (المتدرب)، الذي أسهم إلى حد كبير في تحول دونالد ترامب إلى شخصية مشهورة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

وبات الموسم الأول من البرنامج متوافراً منذ الإثنين الماضي، ويظهر في المركز السادس ضمن محتوى المنصة في الولايات المتحدة، وأوضحت «أمازون» أن مواسم أخرى ستُضاف أسبوعياً. ونقل بيان للمجموعة عن ترامب ترحيبه بعودة البرنامج، الذي كان يتولى إنتاجه، والذي من المرجح أن يتمكن من توليد الدخل منه، وأضاف: «أنتظر بفارغ الصبر مشاهدة البرنامج، فيه ذكريات رائعة والكثير من المرح، لكن الأهم من ذلك أنها كانت تجربة علّمتنا جميعاً الكثير».

وبادر مؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، إلى تقارب ملحوظ مع ترامب في الأشهر الأخيرة، وحظي بمقعد في الصف الأمامي خلال مراسم تنصيب دونالد ترامب، في 20 يناير الماضي.