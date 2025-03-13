الامارات | الإماراتي الفائز بالمليون درهم: «دبي للتسوق» يواصل مفاجأتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «مهرجان دبي للتسوق» عن صاحب الجائزة الكبرى في دورته الـ30، وهو الإماراتي علي عيسي محمد، الذي فاز بالجائزة التي قدرها مليون درهم.

وقال علي عيسى: «يشكّل (مهرجان دبي للتسوق) أكثر من مجرد مهرجان للاستمتاع بتجربة تسوق مميّزة وممتعة، إذ أصبح أحد أكبر الاحتفالات السنوية المرتقبة على مستوى دولة الإمارات، وأنا شخصياً أتطلع إلى المهرجان كل عام منذ انطلاقته، كونه يواصل مفاجأتي بتجارب جديدة، وهو ما يعكس قدرة دبي على الابتكار المستمر».

من جهته، قال مساعد نائب الرئيس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس: «يسعدنا الإعلان عن اسم الفائز بسحب مليونير بنك دبي الإسلامي وVisa، وهو ما يشكل حدثاً استثنائياً خلال الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، التي اختتمت في وقت سابق من العام الجاري».

بينما قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا، إن «مهرجان دبي للتسوق يُعدّ فرصة مهمة، تواصل دبي من خلالها تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً لتجارة التجزئة وأسلوب الحياة، ويعكس نجاح الدورة الـ30 للمهرجان قوة قطاع التجزئة في دبي، وإسهامه في نموها الاقتصادي وتعزيز تجارب الزوّار»، وأضاف: «يتوافق تعاوننا في مثل هذه المبادرات مع مهمتنا الرامية إلى تعزيز التجارب المصرفية لمتعاملينا، والإسهام في تحقيق رؤية دبي الطموحة في أن تصبح مركزاً عالمياً لتجارة التجزئة والترفيه والابتكار».