مكتبة الملك فهد الوطنية تُبرز أهم أعمالها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار اهتمام مكتبة الملك فهد الوطنية بإيصال رسالتها والمتمثلة في التعريف بدورها الريادي في مجال اقتناء الإنتاج الفكري السعودي وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ، تأتي مشاركة المكتبة في جناح المملكة العربية السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 والذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 11-13 مارس الجاري، حيث تضم المشاركة أقسامًا تعكس مختلف جوانب عمل المكتبة ومساهماتها المختلفة في المجالات المعرفية والعلمية من بينها قسم المخطوطات والكتب النادرة، الذي يعرض مجموعة من الكنوز الثقافية والفكرية التي تمتلكها المكتبة، وقسم الإيداع والتسجيل الذي يوضح دور المكتبة في توثيق وحفظ الإنتاج الفكري والثقافي السعودي، بالإضافة لقسم الشاشة التوعوية الذي يعرض مقاطع فيديو تعريفية عن المكتبة وخدماتها وأنشطتها. وتبرز الجهود التي تبذلها المكتبة لترميم المخطوطات من خلال عرض مراحل عمليات الترميم للزوار، في حين راعت توظيف التقنية لتسهيل استعراض الزائر للخدمات المقدمة. وتهدف مكتبة الملك فهد الوطنية من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعريف الزوار بتاريخ المملكة العربية السعودية وإنتاجها الفكري، وتسليط الضوء على إرث المملكة من المخطوطات والكتب العلمية والصور التي تُجسد تاريخ المملكة، وذلك امتداداً لمشاركاتها وحضورها الفعّال والمتميز في معارض الكتب الدولية.

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