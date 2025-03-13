الامارات | المحطة الفضائية الدولية دارت 150 ألف مرة حول الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دارت المحطة الفضائية الدولية، منذ بداية تشغيلها حتى الآن، 150 ألف مرة حول الأرض، أي أنها قطعت خلال عملها 6.4 مليارات كيلومتر.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» أشارت إلى أن هذا أبعد بـ30 مرة من متوسط المسافة بين الأرض والمريخ، وأبعد بأربع مرات من المسافة بين الأرض وزحل، وتعادل تقريباً المسافة إلى مدار بلوتو.

ويومياً تدور المحطة الفضائية الدولية في المتوسط 16 مرة حول الأرض، وتاريخ ميلاد المحطة الفضائية الدولية هو 20 نوفمبر 1998، وهو أيضاً تاريخ إطلاق أول وحدة من المحطة الفضائية الدولية المستقبلية إلى مدار قريب من الأرض، وكانت وحدة «زاريا» الروسية.

يشار إلى أن وزن المحطة الفضائية الدولية حالياً أكثر من 440 طناً.

وأسهمت في بناء المحطة 14 دولة، وبلغت كُلفتها أكثر من 150 مليار دولار.