الامارات | «يا وليدي هات المندوس».. عبدالله إسماعيل ينشر الفرحة على الهواء مباشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور غفير من الأطفال حرص على الوجود والحضور مع ذويه لمتابعة الحلقات الخاصة من برنامج «المندوس»، على قناة سما دبي، التي بثت على الهواء مباشرة من مجلس الخوانيج الرمضاني التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

حماسة الأطفال وفرحتهم باستقبال المذيع، عبدالله إسماعيل، بدت واضحة للجميع قبل ساعات قليلة من بث الحلقة في تمام الساعة 10 مساء، إذ غصت الساحة الرئيسة للمجلس الرمضاني بحضور عائلي موسع، صاحبته هتافات الأطفال ومرحهم، بانتظار إطلالة الإعلامي الإماراتي الذي أثار موجة عالية من التصفيق، وتدافع جمهور الصغار لإلقاء التحية والتقاط الصور التذكارية مع نجم «المندوس» الذي لم يخفِ حماسته بلقاء جمهوره، مبادراً بالتفاعل معهم عبر ترديد شارة البرنامج المعروفة «يا وليدي هات المندوس» مراراً وتكراراً، قبل أن تبدأ فقرات البرنامج الرمضاني، فتح «المناديس» والبدء بمفاوضة المشتركين بين اختيار مفاجآتهم وجوائزهم الخفية وبين العرض المالي الذي يقدمه مذيع البرنامج لهم.

ولم يتأخر عبدالله إسماعيل في بث الحماسة بين الحضور الغفير الذي ضم فئات واسعة من شرائح المجتمع الإماراتي، عبر الحرص على النزول من على المسرح لمشاركتهم لحظات البرنامج الحاسمة، وطرح مختلف الأسئلة التراثية التي لم ينسَ فيها إشراك عدد من كبار المواطنين وأصحاب الهمم أيضاً، بعد أن قدم لهم التحية والشكر بلغة الإشارة، كما لم يتردد في تقديم الهدايا والجوائز القيّمة للجدات اللواتي شاركن إلى جانب أحفادهن، كتعبير عن متابعتهن لهذا البرنامج الناجح جماهيرياً.

كثير من الألق

وأكّد المذيع عبدالله إسماعيل لـ«الإمارات اليوم» أن نجاح برنامج «المندوس»، على مدار مواسمه الـ14، يعود بالدرجة الأولى إلى اقترابه من الجمهور، وبساطته في التعامل مع الأطفال الذين يشكلون الشريحة الأوسع من مشاهديه، مضيفاً: «لاشك أن (المندوس) نظر إلى كل منزل إماراتي واهتم بالأطفال الذين لهم حق علينا وليسوا بمعزل عن البرامج التراثية، مع أنني لا أحبذ إدراج البرنامج في إطار البرامج التراثية بقدر ما أراه برنامجاً شعبياً يستقي الكثير من ألقه، من روح البلد وذاكرته، باعتبار مخاطبته لعاطفة جيل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي».

وأضاف إسماعيل: «ونحن نتحدث عن تفاصيل هذا البرنامج، سعيد بالتأكيد بأننا استطعنا كفريق عمل إبداعي متكامل، أن نكسب الطفل بالدرجة الأولى، وأن نسحبه من شاشات الهواتف والألواح الذكية والألعاب الإلكترونية، ونجعله يتعلق ببرنامج رمضاني بامتياز، يشعر معه أنه مهم وأنه عضو مشارك وفاعل».

دعم متواصل

وحول أسرار نجاح «المندوس»، أكّد الإعلامي الإماراتي أن فريق البرنامج سمح لشخصية عبدالله إسماعيل بالتعبير عن مكنوناتها، وتابع: «أنا سعيد ومحظوظ بالفعل بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وقناة سما دبي، إلى جانب جهود فريق عمل البرنامج الذي استطاع أن يقدم قصة نجاح حقيقية».

واستطرد: «لابد لكل برنامج ناجح أن يرتبط بطريقة أو بأخرى بشخصية المذيع أو المقدم، لأن المشاهد التلفزيوني أو المستمع للإذاعة، سيتابع وينجذب للشخصية الإنسانية بكل تفاصيلها، وهذا بالضبط ما أقوم به، باعتبار طرحي لكل حالاتي من فرح وحزن وجنون وهزل وصراخ وبكاء».

وفي ما يتعلق بالفقرات الجديدة التي أضيفت للموسم الرمضاني على قناة سما دبي، قال عبدالله إسماعيل «نعتمد على المكالمات وتفاعل الجمهور والقصص التي تقدم إلينا والتي نعتبرها جديدنا في كل موسم»، وحول فقرة «مندوس المجتمع» التي تقدم هذا العام برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي قال: «نجحت هذه الفقرة المستحدثة في تسليط الضوء على الأمهات الإماراتيات من فئة كبار السن والمرضى، إلى جانب الأيتام، الذين قمنا بزيارتهم كمبادرة مجتمعية جميلة آثرنا من خلالها التعبير لهم عن محبتنا ومودتنا عبر توزيع عدد من الهدايا والجوائز المتنوعة».

وكشف إسماعيل عن بعض مفاجآت الحلقة الخاصة بعيد الفطر السعيد: «لدينا الكثير من المفاجآت والجوائز المالية الكبيرة التي أرجو أن يستمتع بها جمهور (المندوس) بعد موسم أتمنى أن يكون قد نجح في رسم الابتسامة والبهجة على وجوه الأطفال وذويهم وجميع متابعينا على قناة سما دبي التي أثبتت أنها الحصان الرابح خلال الماراثون الرمضاني في دولة الإمارات».

شراكات متجددة

توقف منتج برنامج «المندوس»، خالد حسن، عند الجهات الراعية، والشراكات المتجددة التي نجح البرنامج في إبرامها هذا العام، بداية من هيئة تنمية المجتمع، للعام الثاني على التوالي، ومن ثم القرية العالمية، مضيفاً: «لا ننسى الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام لهذا البرنامج الناجح، حيث سخرت له كل الإمكانات الفنية واللوجستية، من معدات فنية وعربات نقل وطاقم تصوير وديكور وغيرها، ولابد في هذا الإطار أن نذكر دائماً الدعم الكبير الذي يقدمه المحامي الإماراتي، عيسى بن حيدر، الذي لم يتأخر في دعم البرامج عبر مواسمه المتعددة، والمبادرة هذا العام، بتقديم ثلاث سيارات هدية لجمهور (المندوس) الوفي لهذا البرنامج».

عبدالله إسماعيل:

. سعيد بأننا استطعنا أن نكسب الطفل، وأن نسحبه من شاشات الهواتف والألعاب الإلكترونية، ونجعله يتعلق ببرنامج رمضاني بامتياز.

. لدينا الكثير من المفاجآت والجوائز الكبيرة، التي أرجو أن يستمتع بها جمهور «المندوس» في الحلقات الخاصة بالعيد.