الامارات | ماراثون لندن يستعد لأكبر عدد مشاركين في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمون إن ماراثون لندن يستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المشاركين، حيث من المتوقع أن يكمل أكثر من 56 ألف عدّاء السباق الذي يقام في 27 أبريل المقبل، وتم تسجيل الرقم القياسي الحالي، البالغ 55 ألفاً و646 متسابقاً، في ماراثون نيويورك، في نوفمبر الماضي، وقال منظمو ماراثون لندن إنهم تلقوا 840 ألفاً و318 طلباً لخوض السباق هذا العام، وكان ما يقرب من نصف هذه الطلبات من النساء.

وقال الرئيس التنفيذي لماراثون لندن، هيو براشر، إن «النسخة 45 تشكل عاماً تاريخياً بالنسبة لنا، وسيكون من الرائع أن نحتفل بذلك بأن نصبح أكبر ماراثون يتم تنظيمه على الإطلاق في أي مكان في العالم».

ويعود الكيني إيليود كيبتشوجي، البطل الأولمبي في ريو وطوكيو، إلى السباق للمرة الأولى منذ عام 2020.

في حين تم تأكيد مشاركة حاملة الرقم القياسي العالمي للسيدات، روث تشيبنجيتيتش، والبطلة الأولمبية سيفان حسن، في الحدث.