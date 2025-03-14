الامارات | «جمعة الماجد» يحتفي بدور المرأة في نهضة المكتبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في الأمسية الرمضانية التي نظّمتها هيئة الشارقة للكتاب في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في كلباء، تحت عنوان «تمكين المرأة»، والتي أُقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

شهدت الأمسية حضور الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، إلى جانب عدد من مديرات وممثلات الدوائر والمؤسسات الحكومية، وجمع غفير من سيدات المجتمع من أهالي كلباء ومدن المنطقة الشرقية.

تمثّلت مشاركة المركز في تقديم محاضرة بعنوان «دور المرأة الإماراتية في المكتبة»، ألقتها شيخة عبدالله المطيري، ومعرض مخطوطات نُسخت بأيدي نساء.