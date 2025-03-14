الامارات | تعافي أول دبّ بني يخضع لجراحة في المخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج دب بني كان قد خضع لجراحة رائدة وخطرة في المخ، في أكتوبر الماضي، من شبه سبات «وبدا في حالة رائعة وسعيداً ومعافى».

وكان الدب «بوكي»، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، الذي يعيش بمتنزّه وايلدوود تراست في كينت بإنجلترا، يعاني نوبات مرضية، كان يعتقد أنها ناتجة عن استسقاء دماغي (تجمع السائل في المخ)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وتقرر أن إجراء جراحة المخ هو أفضل خيار لـ«بوكي»، حيث خضع لها لمدة خمس ساعات، في التاسع من أكتوبر الماضي، ما يجعله أول دب بني مسجل يخضع لجراحة، وقالت متحدثة باسم وايلدوود إن الدب «تعافى على نحو مثالي»، وتم وقف إعطاء أدوية له من دون أي آثار جانبية مباشرة، قبل دخوله في حالة سبات.

وقال رئيس قسم الدببة في وايلدوود،

جون فورد، إن خروج «بوكي» من حالة شبه السبات هي مرحلة رئيسة في تعافيه.