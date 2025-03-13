 رنا أبو الريش لـ الخليج 365 : كامل العدد يشبه حياتنا وهذه كواليس مشاركة مكة محمد صلاح  



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 05:57 مساءً - استطاع مسلسل " كامل العدد++" أن يجذب أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه التي تخللتها لحظات سعيدة مغلفة بطابع كوميدي، وأخرى صعبة، كاميرا " الخليج 365" التقت بمؤلفة المسلسل رنا أبو الريش، لمعرفة مزيد من كواليس هذا العمل.

كبسولة من الحياة

ومن بين الأشياء التي كانت محط اهتمام جمهور مسلسل "كامل العدد++"، هو كيفية تنفيذه بهذه الطريقة والتي طغى عليها السهولة في الجمع ما بين المشاكل الأسرية والكوميديا في نفس الوقت، ورداً على هذه النقطة أوضحت رنا أبو الريش، أن مسلسل كامل العدد قدم الحياة التي نعيشها، مكملة " هو كبسولة من حياتنا ومن شكل عائلتنا، هنلاقي في الحلقات ضحك ودموع ، ووفاة ومرض وحالات زواج وانفصال".

وأشارت " أبو الريش"، أن الهدف من قصة المسلسل أو موضوعه لم يكن تحدياً ، على قدر كونه تقديم أشياء تشبه حياتنا.

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نجوم جدد

وخلال لقائها أكدت رنا أبو الريش أن انضمام نجوم جدد للجزء الثالث من المسلسل والذي بلغ عددهم 6 نجوم، واعتذار آخرين كانوا من الركائز الأساسية في جزئي العمل الأول والثاني، أحدث لها ربكة أثناء كتابة الجزء الثالث برفقة المؤلفة يسر طاهر، مضيفة "شيء تقيل وصعب".

وتابعت رنا أبو الريش أنه ورغم ذلك قدم النجوم الجدد أدوارهم بصورة رائعة، واستشهدت رنا أبو الريش في ذلك بالنجمة إنجي المقدم والتي ظهرت بشخصية "شادية" ورغم كون شخصيتها معقدة وصعبة ولكن قدمتها بطريقة جيدة طغى عليها الجانب التلقائي، وأشادت أيضاً بالنجم الكبير حسين فهمي قائلة عنه " حد بقيمة وموهبة الفنان الكبير حسين فهمي لازم تجيبوا وتستفيدو بوجوده ولازم يكون هو كمان مبسوط بالدور".

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مكة محمد صلاح

جذبت الطفلة مكة محمد صلاح، ابنة لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، الأنظار لها عقب ظهورها في أحد مشاهد مسلسل " كامد العدد++" حيث ظهرت في مشهد طريق طريف بداخل سرداب تحت الأرض، حيث عثرت عليها "ليلى" دينا الشربيني ، بعد أن أخبرتها " مكة" بأن أبناءها هم من قاموا بإخفائها في هذا المكان ، وكشفت المؤلفة رنا أبو الريش كواليس مشاركة "مكة". في البداية أوضحت بأن النجم محمد صلاح هو وأسرته وأيضاً زوجته من متابعي مسلسل " كامل العدد" ودائماً ما يشيد بحبكته وأبطاله مع عرض كل جزء عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة بحدوث مكالمة هاتفية بينه وبين الفنانة دينا الشربيني أخبرها من خلالها بأن ابنته تحب هذا المسلسل، ومن هنا جاءت فكرة مشاركتها في المسلسل".

واستطردت رنا أبو الريش قائلة "فكرنا في الموضوع وفكرنا نعملها مشهد، هي كمان كانت شاطرة وانبسطنا بيها كلنا".

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مسلسل "كامل العدد++"

في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) دينا الشربيني وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجدداً، لكن سرعان ما تنقلب رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

ويشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبدالوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.

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