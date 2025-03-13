مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11725.88 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 20.95 نقطة ليقفل عند مستوى 11725.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 270 مليون سهم، سجلت فيها أسهم141 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رسن، والكيميائية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة إم بي سي، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نايس ون، والبحري، والأندلس، والأسماك، وجاهز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.99%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ورسن، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات رسن، وأرامكو السعودية، والراجحي، و الإنماء، و اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.56 نقطة ليقفل عند مستوى 31315.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة2.7 مليون سهم.

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