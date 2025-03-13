تكنولوجيا: افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TECNO العلامة التجارية المبتكرة المدعومة بالذكاءالاصطناعي في معرض برشلونة للجوال 2025 سلسلة هواتفCAMON 40 الجديدة – أحدث منتجاتها الرائدة في مجال التصويروأكثر الهواتف الذكية تقدمًا على الإطلاق. تضم السلسلة أربعة طرازات متقدمة، وهي

• CAMON 40 Premier 5G

• CAMON 40 Pro 5G

• CAMON 40 Pro

• CAMON 40

كل منها مزود بميزات تصوير وذكاء اصطناعي محسّنة.”، مما يوفرأداءً رائدًا في الصناعة وتجارب محسنة في التصوير والإبداعوالكفاءة للمستخدمين في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. ويتميز CAMON 40 Pro 5G بتقييم كاميرا استثنائية تبلغ 138 منDXOMARK، ويحتل المرتبة الأولى في تصنيف DXOMARKالعالمي للتصوير الفوتوغرافي بأقل من 600 دولار وأول هاتف ذكي فيعام 2025 يحصل على علامة الاختيار الذكي من DXOMARK.

دفع حدود التصوير بالهواتف الذكية، مما يضمن ألا يفوت المستخدمون أي لقطة مثالية.

FlashSnap ثورة التصوير الفوري بلمسة واحدة من الذكاء الاصطناعي

تعيد سلسلة CAMON 40 تعريف التصوير الفوري باستخدامالهاتف المحمول بقوة الذكاء الاصطناعي، حيث يتكامل وضعFlashSnap الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع كاميرا قويةوزر سهل الاستخدام يعمل بلمسة واحدة، مما يسمح للمستخدمينبالتقاط أكثر لحظات الحياة حيوية على الفور.

وتستفيد السلسلة من الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في التصويرالفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال تقنية FlashSnap. حيثيعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين بدء تشغيل الكاميرا والتصويرالمستمر لالتقاط الصور الفورية، بينما تعمل معالجة الإطارات المتعددةالمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل الضوضاء وتعزيز التفاصيلللحصول على صور أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل خوارزميةBestMoment AI على تحليل أنماط الحركة بذكاء، وتحديد الإطاراتالأفضل واختيارها تلقائيًا لضمان التقاط صور دقيقة فيالسيناريوهات الديناميكية، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير غيرمسبوقة.

تُحدث تقنية One-Tap FlashSnap ثورة في التصوير الفوتوغرافي الفوري

وتدفع هواتف CAMON 40 Premier 5G وCAMON 40 Pro 5G ابتكارات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة. تجمع كاميرا Sony LYT-701 Ultra Night بدقة 50 ميجابكسلفي هاتف CAMON 40 Premier 5G ما يزيد عن 56.25% منالضوء أكثر من المنافسين وتنتج لقطات شديدة الوضوح.

ويلتقط مصراع فائق الضبط صوراً بسرعة تزيد عن 2600 مرة عن سرعة طرفة عين الإنسان لتصوير الحركة السريعة.

بالإضافة إلى خاصية One-Tap FlashSnap، تعمل سلسلةCAMON 40 أيضًا على تحسين تجربة التصوير الشاملة بشكلكبير. يتميز هاتف CAMON 40 Premier 5G بكاميرا جديدةبزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا هاتف Periscopeبدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل قادرة علىتصوير فيديو ليلي فائق الدقة K4 بمعدل 60 إطارًا في الثانية معشريحة تصوير مستقلة، بينما تم تجهيز السلسلة بأكملها بكاميراتجديدة تمامًا بزاوية عريضة مع صور سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. –

هاتف TECNO الذكي الجديد: قمة الابتكار في عالم الذكاء الاصطناعي

تُعد سلسلة CAMON 40 أكثر الهواتف الذكية بتقنية الذكاءالاصطناعي تقدمًا من TECNO حتى الآن، حيث تضع معيارًا جديدًاللإنتاجية والإبداع والكفاءة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. منخلال TECNO AI، تقدم السلسلة تطبيقات الذكاء الاصطناعيالعملية، وتقدم ابتكارات أكثر ذكاءً وتوطينًا لتجربة تفاعل سلسةللمستخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي. بفضل معالج Dimensity Ultimate من MediaTek، تعزز سلسلة CAMON 40 مكانتهاباعتبارها أكثر مجموعة ذكية وقدرة من TECNO حتى الآن. يعدCAMON 40 Premier 5G أول هاتف يقدم معالج MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI المتميز، مما يوفر زيادة مذهلةبنسبة 330% في أداء الذكاء الاصطناعي.

تجعل تقنية TECNO AI الحياة أكثر إبداعًا وراحة وكفاءة للمستخدمين العالميين

وتعيد سلسلة CAMON 40 تعريف الاتصال المدعوم بالذكاءالاصطناعي من خلال أول هاتف في العالم مزود بمساعد مكالمات AI 360° يعمل بالذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك إلغاء ضوضاء المكالماتالرائد من TECNO، وهو ابتكار حصري أول من نوعه في الصناعةلتعزيز الوضوح، إلى جانب ترجمة المكالمات للتواصل متعدد اللغات فيالوقت الفعلي، والإجابة التلقائية لمنع المستخدمين من تفويت المكالماتالمهمة، وملخص المكالمات لتحويل المكالمات إلى نص.

تنتج سلسلة CAMON 40 صورًا إبداعية واحترافية مع ميزة انشاء الصور بالذكاء الاصطناعي ( AI Imaging Creation) استنادًاإلى رؤى محلية حول احتياجات التصوير للمستخدمين العالميين. وهيأول من يتميز بتقنية Universal Tone المحدثة من TECNO، ممايسمح للمستخدمين بالتقاط صور بورتريه بدرجات ألوان متنوعة تجعلها أكثر واقعية وشمولية. وتعد ميزة AI Image Extender جديدةأيضًا لسلسلة CAMON 40، مما يسمح للمستخدمين بتمديد الصورواستعادة التفاصيل في المشاهد المعقدة. لتسهيل التحرير، وتتميزالسلسلة أيضًا بـ AI Eraser 2.0 المحدثة وAIGC Portrait 2.0وAI Perfect Face وAI Sharpness Plus، مما يزيد من إبداعووضوح الصور.

وبفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل TECNO AIعلى تعزيز نظامها البيئي من خلال تفاعلات أكثر ذكاءً وبديهية. وتعملأدوات الكفاءة هذه على تعزيز الإنتاجية اليومية من خلال ميزات مثلالكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سهل، ودائرة البحثالمدمجة مع Google للبحث عبر الإنترنت بسلاسة بمجرد تمريرإصبع، والترجمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقدم أول ترجمة متزامنةفي الوقت الفعلي مع سماعات الرأس Bluetooth على جهازAndroid. تتميز السلسلة أيضًا بمساعد Ella AI مع الاستعلام عنالشاشة بنقرة واحدة وAsk Ella، مما يتيح للمستخدمين إجراءمكالمات وإنشاء جداول وتحديد الصور والنصوص والتنقل وأداء مهاممختلفة، كل ذلك مع تقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

الأناقة والقوة في منتج واحد: متانة عالية وحرفية دقيقة

لا تتفوق سلسلة CAMON 40 في الميزات الذكية فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميمها القوي والمتين، مما يضمن موثوقية تدوم طويلاً في أي بيئة.

مع ميزات مقاومة الغبار والماء IP68 وIP69، صُممت هواتفCAMON 40 Premier 5G وCAMON 40 Pro 5G وCAMON 40 Pro لتحمل الظروف القاسية، بما في ذلك التعرض للماء الساخن. وفي الوقت نفسه، حصل هاتف CAMON 40 على شهادة IP66،مما يوفر مقاومة موثوقة لرذاذ الماء للحماية اليومية. كما توفر سلسلةCAMON 40 (Premier 5G/Pro 5G/Pro) المزودة بزجاجCorning® Gorilla® Glass 7i حماية رائعة من العوامل الجوية كالعواصف الرملية إلى الرطوبة العالية أو تساقط الثلوج. كما حصلتالسلسلة بأكملها على شهادة SGS 5-Star وتتميز بمقاومة السقوطبزاوية 360 درجة، مما يوفر حماية فائقة ضد الصدمات اليومية. كماتضمن هواتف CAMON 40 Premier 5G وCAMON 40 Pro 5G أداءً خاليًا من التأخير لمدة 72 شهرًا مع شهادة TÜV Rheinland.

تتميز سلسلة CAMON 40 بتصميم أنيق وقوي

بالإضافة إلى المتانة، تعيد السلسلة أيضًا تصور تصميم CAMONالكلاسيكي في ترقية أنيقة وعصرية. مع الاحتفاظ بتصميم المحورالجانبي الكلاسيكي، تتميز السلسلة الآن بمنحنى أنيق على شكلعنق البجعة يضفي لمسة فريدة وحسية. يوفر CAMON 40 Premier 5G للمستخدمين خيار التصميم، حيث يتميز بكاميراSpace Ring المذهلة مع نسيج دقيق ثلاثي الأبعاد بدرجة عالية، ممايؤكد على قدرات التصوير الاحترافية.

وعندما يتعلق الأمر بالترفيه المتعدد الوسائط، تقدم سلسلة CAMON 40 تجربة غامرة مع شاشة AMOLED فائقة السطوع ومكبراتالصوت المزدوجة الاستريو وتقنية Dolby Atmos، مما يجعل الأفلاموالألعاب والموسيقى تنبض بالحياة. ولن تنتهي المتعة أبدًا، وذلك بفضلبطارية سلسلة CAMON 40 القوية وطويلة الأمد مع متانة تصل إلى5 سنوات ومساحة تخزين ضخمة تصل إلى 256 جيجابايت + 12 جيجابايت. يتميز هاتف CAMON 40 Premier 5G ببطارية 5100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن الفائق بقوة تصل إلى 70 واط.

باعتبارها أكثر الهواتف الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي تقدمًا علىالإطلاق من TECNO، تمثل سلسلة CAMON 40 جيلًا جديدًا منالأجهزة واختراقًا في الذكاء الاصطناعي العملي الذي يحسنالتكنولوجيا وتجارب الحياة للمستخدمين بشكل حقيقي. بالإضافة إلىوظائف TECNO AI الإبداعية والإنتاجية، فإن الجمع الرائد فيسلسلة CAMON 40 الجديدة بين قدرات التصوير المحسّنةوخوارزميات التصوير بالذكاء الاصطناعي القوية يعزز مكانة السلسلةكجهاز تصوير متميز ورائد لعشاق التصوير الفوتوغرافي الآن وفيالمستقبل.

حول TECNO

هي علامة تجارية تكنولوجية مبتكرة تعمل في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر خمس قارات. منذ إطلاقها، أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة نحو التكامل المثالي بين التصميم الجمالي المعاصر وأحدث التقنيات. اليوم، تطورت TECNO لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة التشغيل HiOS والمنتجات المنزلية الذكية. مسترشدة بجوهر علامتها التجارية المتمثل في “لا يوقفك شيء“، تلتزم TECNOبإطلاق أفضل وأحدث التقنيات للأفراد الذين يتطلعون إلى المستقبل. من خلال ابتكار منتجات أنيقة وذكية، تلهم TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم بعدم التوقف أبدًا عن السعي وراء أفضل ما لديهم وأفضل مستقبلهم.

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مدير العلاقات العامة لشركة تكنو السعودية

عبد الله الغامدي

البريد الإلكتروني: [email protected]