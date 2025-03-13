طفل بريطاني يفقد البصر بسبب قبلة.. كيف تحمي أبناءك من الهربس؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض طفل صغير يُدعى «جوان،» من بريطانيا لفقدان عينه اليسرى بعدما قبله أحد البالغين، لييتسبب له في الإصابة بفيروس الهربس، نتيجة ظهور بثور أدت إلى تكوّن ثقب بحجم 4 ملم في القرنية، الطبقة الشفافة الأمامية للعين، ليفقد الطفل عيناه بحسب والدته عبر صحيفة «ديلي ميل».

ووجهت والدة الطفل ضحية الهربس، تحذيرا صارما إلى الآباء بضرورة منع الجميع من تقبيل أطفالهم الرضع بعدما تسبب الفيروس في فقدان بصر طفلها، إذ انتقل من شفاه الكبار المصابين إلى الأعضاء الحساسة للغاية عند الصغار مثل العين.

ما هو فيروس الهربس؟

والهربس فيروس ينتقل للأطفال من خلال التقبيل، إذ يصيب الفم والأعضاء الخاصة، قبل أن تكشف حالة الطفل البريطاني احتمالية انتقاله إلى العين أيضًا، ويصيب الفيروس الأطفال عن طريق التلامس أو لمس الوجه، والتقبيل، إذ تنتقل لهم العدوى على الفور، وتستمر العدوى مدى الحياة لدى الشخص المصاب، وفقًا لحديث الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن».

أعراض الهربس

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تأتي أعراض الهربس، على النحو التالي:

قرح في الفم أو الشفتين أو حولهما.

قرح ونفاطات مؤلمة قبل أن تتحول إلى قشور.

الحمى.

آلام الجسم.

التهاب الحلق (الحلأ الفموي).

الصداع.

تورّم الغدد الليمفاوية بالقرب من موضع العدوى.

أنواع فيروس الهربس

(HSV1) البسيط

(HSV2).

الوقاية من فيروس الهربس

وفقًا لوزارة الصحة والسكان، إليك طرق الوقاية من فيروس الهربس

تجنب تقبيل الطفل من الفم.

غسل اليد قبل حمل الطفل أو التعامل معه.

تجنب مشاركة الأدوات الخاصة الناقلة للعدوى.