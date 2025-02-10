الامارات | «قرية الأضواء».. تجارب فنية وكرنفال من المرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد «قرية الأضواء»، ضمن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ14، مشاركة مميزة لـ70 مشروعاً شبابياً وطنياً رائداً، ما يجعلها منصة دائمة للمبدعين والفنانين لعرض تجاربهم التفاعلية والفنية والضوئية.

وتواصل القرية، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمام قاعة المدينة الجامعية وتستمر حتى 23 الجاري، استقطاب الزوار وتقديم تجربة فريدة تجمع بين الإبداع والترفيه، إذ تضم منطقة للألعاب صُممت خصيصاً للصغار لإطلاق العنان لمخيلتهم واختبار تجربة تحاكي طفولتهم ببراءتها وفضولها في كرنفال من المرح، يضم مجموعة متنوّعة من الألعاب المتميزة، إضافة إلى متحف الأضواء والعديد من البرامج التفاعلية.

وتحت شعار «مذاقات قرية الأضواء والمحلات»، يقدّم المشاركون مجموعة كبيرة من المأكولات المتنوعة والقهوة بأنواعها، إلى جانب عدد من محال البيع بالتجزئة.

وأشاد عدد من أصحاب المشاريع الوطنية، بدعم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لعرض أفكارهم وبرامجهم، إذ يشارك علي أحمد للمرة الثانية في المهرجان بمشروع يوفر ألعاباً تفاعلية بنكهة إماراتية وبطابع خليجي، كما يشارك للمرة الأولى راشد المعيني بمشروع عطور يوفر للزوار فرصة لاستكشاف أسرار الروائح العربية الخليجية، فيما تشارك سارة الفلاسي للمرة الثانية في الحدث بمشروع تقديم الحلويات والمشروبات بكل أنواعها.