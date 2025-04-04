بطريقة ذكية: إليك كيفية التعامل مع طفلك العنيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 07:19 صباحاً - التعامل مع الأطفال العنيدين ليس بالأمر السهل ففي كثير من الأحيان يشعر الآباء بالارتباك وينفد صبرهم عند التعامل مع الأطفال الذين يتصرفون بهذه الطريقة. وبطبيعة الحال، فإن هذا يتطلب حلًا فعالًا للتغلب عليه وقد يتطلب التعامل مع الأطفال العنيدين المزيد من الصبر، وذلك لمحاولة هؤلاء الأطفال إظهار أن لديهم طريقتهم الخاصة في التفكير في الأمور التي تواجههم و يظهر أحيانًا طفلك عناده لأنه يشعر أنه يستطيع القيام ببعض الأمور بنفسه و في المقابل يجب تجنب قدر الإمكان استخدام العنف عند التعامل مع الأطفال العنيدين.

فيما يلي وفقًا لموقع "raisingchildren" أهم النصائح للتعامل مع الأطفال العنيدين.

الاستماع إلى الطفل

أفضل طريقة لتعديل سلوك الطفل العنيد هي الاستماع إليه - الصورة من موقع Freepik

عندما يبدأ الطفل بالإصرار على رأيه، فإن أفضل طريقة لتعديل سلوك الطفل العنيد هي أن تحاولي الاستماع إليه، فعلى سبيل المثال، إذا أراد مشاهدة التلفاز على الرغم من أن وقت النوم قد حان ليلاً وبدأ طفلك في التعبير عن رأيه، اشرحي له سبب عدم مشاهدة التلفاز في وقت متأخر من الليل وبهذه الطريقة، سيفهم طفلك أن هناك عواقب مزعجة يمكن أن تحدث إذا لم يرغب في اتباع نصيحتك فعندما تُظهرين أنك مستعدة للاستماع إليه فإن ذلك يزيد من احتمالية استماعه إلى ما ستقولينه.

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لا تجبري طفلك

عند التعامل مع الطفل العنيد، لا تجبريه على القيام بشيء لا يريده أو يفضله لأن ذلك يجعله أكثر تمردًا وإصرارًا وللتعامل مع طفل عنيد، يعد التفاوض أمرًا ضروريًا؛ لأن في أغلب الأحيان يميل الأطفال إلى التصرف بطريقة خاطئة عندما لا يحصلون على ما يريدون.

لذا، إذا كنت تريدين أن يتوقف طفلك عن مشاهدة التلفاز، ويقوم بواجباته المنزلية، فحاولي مشاهدة التلفاز معه لفترة من الوقت، سيؤدي ذلك إلى توطيد العلاقة بينكم، وبعد فترة من الوقت، يمكنك أن تسألي الطفل عما إذا كان يريد القيام بواجبه المنزلي أثناء الجلوس بالقرب منه.

التعلم من التجربة

قد يكون لدى بعض الأطفال الكثير ليتعلموه عن طريق التجربة فعندما يتصرف الطفل بشكل عنيد ويصعب السيطرة عليه، يمكن للوالدين التصرف من خلال إعطاء التحذيرات، وليس التوجيهات.

على سبيل المثال، اطلبي من الطفل أن يرتدي سترة لأن السماء تمطر، وإذا كان لا يريد أن يفعل ذلك فيمكن للوالدين تحذيره من أن التبلل تحت المطر يمكن أن يصيبه بالمرض أو الشعور بالبرد.

فإذا مرض في اليوم التالي وشعر بالنعاس والتعب في المدرسة، سيشعر الطفل بالإحباط ولن يرغب في تكرار مثل هذا الفعل مرة أخرى؛ لأنه تعلم أن رغباته أو اختياراته يجب أن يكون لها عواقب محددة.

عدة خيارات

إن إخبار الطفل العنيد بما يجب عليه فعله وما لا يجب فعله هي طريقة لتعزيز سلوكه المتمرد؛ لأن هذا يجعل الأمر يبدو وكأنك تتحكمين في حياته، بدلًا من ذلك، اعرضي على الطفل اختيارات ليقرر بشكل مستقل ما يريد أن يفعله واجعلي الاختيارات محدودة لتجنب إرباك الطفل ويمكنك القيام بعرض خيارين أو ثلاثة عليه فقط.

تطوير روتين الطفل

الالتزام بروتين النوم يؤثر على صحة طفلك النفسية-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يساعد الالتزام بروتين النوم اليومي والأسبوعي في تحسين سلوك طفلك وأدائه الدراسي في المدرسة؛ لأن الأطفال الذين يعانون من الحرمان من النوم والتعب ستصبح لديهم الكثير من المشاكل السلوكية، وخاصة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و 12 سنة.

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وضع بعض القواعد

تعد القواعد جزءًا من الحياة، وتعلمها في المنزل يمكن أن يساعد الأطفال على فهم كيفية التواصل الاجتماعي، ويمكن للوالدين تحديد عواقب متسقة عند انتهاك القواعد.

وتعد أبرز تلك القواعد على سبيل المثال، القيام بشيء ما بعد المدرسة، والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة وهذا بدوره يمكن أن يشجع الأطفال على القيام بذلك دون أن يُطلب منهم ذلك، ويشجعهم على أن يصبحوا أكثر استقلالية.

على الجانب الآخر مع تقدم الأطفال في السن، يمكن للوالدين إشراك الأطفال في المناقشات المتعلقة بقواعد المنزل والحدود المعمول بها ويمكن لهذه الطريقة أيضًا أن تسمح للأطفال بعيش حياة مستقلة دون الشعور بأنهم مراقبون دائمًا.

التصرفات الإيجابية

يمكن للوالدين أن يكونوا قدوة لأطفالهم وأن يظهروا مواقف إيجابية في جميع الأوقات. إذا كان الآباء يستخدمون في كثير من الأحيان الكلمات "لا" أو "لا أستطيع" أو "لن"، فمن المرجح أن يفعل الأطفال نفس الشيء لذا يجب النظر إلى عناد طفلك بنظرة إيجابية وليس سلبية ويجب التأكد أيضًا من أن منزلك هو المكان الذي يشعر فيه طفلك بالسعادة والراحة والأمان في جميع الأوقات لذا يجب أن تتعاملي بلطف وهدوء مع جميع من في المنزل، وخاصة مع شريكك، فالأطفال يتعلمون من مراقبة الوالدين حيث يميل الأطفال إلى تقليد ما يرونه ويسمعونه، لذلك من المهم أن يحافظ الآباء على الهدوء ويتجنبوا الجدال أمام أطفالهم ويجب أيضًا التوقف عن التوبيخ والصراخ ورفع الصوت للتعامل مع الطفل العنيد؛ لأن ذلك يزيد الوضع سوءاً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.