أنشطة ممتعة للأطفال خلال عطلة عيد الفطر لتنمية مهاراتهم 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 07:23 صباحاً - هل تساءلت كيف تُساعدين أطفالك على معرفة المزيد عن عيد الفطر؟ حتى لو لم تكوني أنت من يحتفل بالعيد، فغالبًا ما يكون لطفلك زملاء أو أصدقاء يحتفلون به. ربما شاركوا في أنشطة متعلقة بالعيد في الحضانة أو المدرسة، بالإضافة إلى تعلم بعض المعلومات الأساسية. فما هي الأنشطة الممتعة والبسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل لمساعدة طفلك على معرفة المزيد عن العيد؟ كما يقترحها عليك خبراء التربية.

ما هو عيد الفطر؟

العيد هو كل يوم فيه جمع، وأصل الكلمة من عاد - يعود، أي اليوم الذي يعود في نفس الوقت من كل عام بفرح وذكريات جميلة جديدة. ويأتي عيد الفطر بعد رمضان شهر صيام كامل، وقد سمي عيد الفطر بهذا الاسم لهذا السبب.

كيف نحتفل بالعيد؟

كيف نحتفل بالعيد؟



يتفق المسلمون حول العالم ويجتمعون حول كيفية الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومن هذه المظاهر:

الاغتسال بمناسبة العيد والتطيب عند الذهاب لصلاة العيد مع الأطفال.

اجتماع المسلمين في صلاة العيد: ويكون ذلك في مكان واسع كساحة واسعة أو بمسجد كبير؛ ليجتمع المسلمون في احتفالهم بالعيد.

ارتداء ملابس جميلة جديدة بمناسبة العيد: وخاصة الأطفال الذين يتزينون بملابس العيد في صبيحة عيد الفطر، فمن السنة لبس أجمل وأفضل الثياب إعلانًا لفرح والسرور، وإظهارًا لنعم الله في هذا اليوم العظيم. وإن كان من المتاح شراء ملابس جديدة فهذا أفضل، أما إن لم يكن بالإمكان فاختيار أفضل الثياب. .

تهنئة عيد الفطر: نشر التهاني بين الأهل والأصدقاء؛ ولهذا من المفضل السير إلى المسجد من طريق والعودة من طريق آخر.

زيارة الجيران والأقارب: يهتم المسلمون بزيارة الجيران والأهل والأقارب لتقديم التهاني، فالعيد فرصة لصلة الأرحام والتواصل بين الأهل ونشر المودة بينهم.

تقديم العيدية: كما يقدم الكبار هدايا للأطفال بهذه المناسبة المبهجة، وقد تكون هذه الهدية عبارة عن نقود وتُسمى (العيدية) هذه الهدية تختلف مسمياتها أيضًا بين دولة وأخرى.

صنع الحلويات: تحرص السيدات على صنع أنواع من الحلويات والمخبوزات بمناسبة عيد الفطر مثل الكعك والبسكويت الشهي، تختلف أنواع الحلويات بين بلد وآخر من البلدان العربية. .

إقامة الاحتفالات: تُقام العديد من الاحتفالات المجتمعية للتعبير عن الامتنان، بما في ذلك التجمع مع الجيران والأصدقاء والأهل، حيث يتناول الناس أشهى المأكولات ويتبادلون الهدايا.

5 قصص عن عيد الفطر للأطفال لتعليمهم معنى العيد

ما هي الأنشطة التي يمكنني القيام بها مع الأطفال في العيد؟

اقرأي لهم قصة عن احتفال الأطفال بالعيد

اقرأي لهم قصة عن احتفال الأطفال بالعيد



"عيدي الأكثر إثارة"، هو كتاب قصصي جميل للأطفال مليء بالصور، يحكي قصة فتاة تُدعى صفاء تحتفل بالعيد مع عائلتها وأصدقائها. القصة قريبة من قلوب الأطفال الصغار، حيث تحصل صفاء على دراجة جديدة، لكنها لا ترغب في مشاركتها مع ابنة عمها. مع ذلك، في نهاية الكتاب، تدرك صفاء أن مشاركة الفرحة وإسعاد الآخرين بالاحتفال معًا أمر رائع.

شاهدوا فيديو قصيرًا موجهًا للأطفال

لقد أبدعت بعض القنوات فيديوهات عن الأطفال يتحدثون عن احتفالاتهم وعائلاتهم بعيد الفطر، وتكللت الفيديوهات بتصوير الأطفال وهم يزينون المنزل بالزينة والأعلام واللافتات، ويحضرون أشهى أنواع الحلويات مع الأمهات، ويقومون بتزيين أكفهم بالحناء. استعدادًا لحفلة اليوم التالي.

احصلي على تقويم حلول العيد

هذا التقويم الرمضاني لتحديد أيام الصيام الثلاثين (رمضان). هذه طريقة بسيطة وواضحة للأطفال الصغار لمعرفة كم تبقى على بدء احتفالات وحفلات العيد.

وإذا كان طفلك صغيرًا في السن، فركزي أكثر على بهجة الاحتفالات. أعدّي تقويمًا لشهر رمضان، عدًا تنازليًا لأيامه الثلاثين وأيام ما قبل العيد. أشركي طفلك في تزيين المنزل وأعلّميه بأهمية الصدقة واللطف.

قوموا بممارسة بعض الحرف اليدوية البسيطة

قوموا بممارسة بعض الحرف اليدوية البسيطة



إليكم مجموعة تزيين من رقائق معدنية من بيكر روس، بالإضافة إلى مجموعة تلوين تعليمية لقصص رمضان. يمكنكم أيضاً صنع بطاقات عيد مبارك وأشغال يدوية بسيطة. للأطفال الصغار، ارسموا ببساطة مخططاً لأحرف عيد مبارك، مع بعض الصور البسيطة لتلوينها وتزيينها باستخدام الأقلام أو الترتر أو الجليتر.

ارسموا الأحرف أو المسجد، والقمر والنجوم، ولونوها لتبدو بأبهى منظر،

قوموا ببعض الخبز والطبخ

يمكن لطفلكِ الصغير أو صغيركِ المشاركة في الخبز والطبخ. هناك الكثير من الأطعمة التي يُمكن تحضيرها مع الطفل، مما يُضفي متعةً كبيرةً عليهما في المطبخ. السمبوسة شائعةٌ جدًا في العيد. جهّزي لحم الضأن المفروم لوضعه داخل السمبوسة - يُمكن لطفلكِ الصغير المساعدة في وضعه داخلها. كما يُمكن لطفلكِ المساعدة في قياس وإضافة التوابل (الكزبرة، الكمون، مسحوق الفلفل الأحمر) إلى اللحم المفروم أثناء طهيه.

بالنسبة للحلويات، تُعدّ كعكة الحليب أحدث صيحة في عيد الفطر. إنها سريعة وسهلة (وفوضوية!)، لذا فهي رائعة ليساعد الأطفال في تحضيرها.

اجمعوا الأموال للأعمال الخيرية

خلال شهر رمضان، يجمع الأطفال التبرعات للأعمال الخيرية. وبمجرد حلول عيد الفطر، يمكن للأطفال أخذ صناديق نقودهم إلى مسجدهم المحلي للتبرع للأعمال الخيرية. حتى لو لم تكن تحتفل بالعيد، لا يزال بإمكانك التبرع لقضية عزيزة عليك. اصنعي صندوق نقود بسيطًا عن طريق قص فتحة في أعلى حوض أو صندوق كرتوني. غالبًا ما يحب الأطفال الصغار ملمس العملات المعدنية - يمكنهم إدخال عملة أو اثنتين يوميًا من خلال أعلى صناديقهم.

ساعدي طفلك على اختيار الملابس الجديدة

ساعدي طفلك على اختيار الملابس الجديدة



تعتبرُ الملابس إحدى أهمّ الأساسيّات التي يُعنى باختيارها الأطفال بحرص، كونها تعكس جمالَ مظهرهم الخارجيّ، وتعبر في الوقت نفسه عن أذواقهم وقرحتهم، كما تؤثّر بشكلٍ مباشر على ثقتهم بأنفسهم، إن ارتداء ملابس جديدة للعيد جزء من احتفالات العيد. يمكنكِ إشراك أطفالكِ في اختيار ملابسهم. ربما تذهبون للتسوق معًا لتجربة شيء ما. تخيلوا ألوانًا زاهية وألوانًا براقة!

نصائح حول كيفية اختيار ملابس العيد المناسبة لطفلك

أشركي طفلك في تزيين المنزل

في الليلة أو اليوم السابق، جهّزوا زينة العيد وشاركوا أطفالكم في وضعها في أرجاء المنزل. يمكنكم استخدام البالونات، والزينة، واللافتات، والأعلام - أي شيء يُضفي على منزلكم أجواءً احتفالية. فالزينة تزيد الأطفال فرحاً وبهجة بقدوم العيد بعد أيام الصوم الثلاثين، وهي واحدة من المظاهر الحضارية لإظهار الفرح، وكسر الروتين لدى الناس كما أنها تريح البصر. وتثير الفرح، وتحقق الترابط العميق بين أفراد العائلة. بحيث تصبح كل بيوت الحي جميلة ومليئة بالفرح، الذي يستمر في أيام عيد الفطر السعيد.

جهّزيهم للهدايا وتغليفها

من أهمّ ما يُميّز العيد هو الاحتفالات والولائم التي تُقام بعد صلاة الفجر في المسجد. تجتمع العائلات في بيوت بعضها للاحتفال معًا، بتناول الطعام، والعناق، والرقص، واللعب. كما يتبادلون الهدايا. يُمكن لطفلكِ الصغير المساعدة في اختيار وتغليف هدايا الطفل لأصدقائه وعائلته. شاهدوا البهجة على وجوههم وهم يُسلّمون هداياهم، ويتلقّون أيضًا الهدايا والمال من الأقارب.

اخرجي مع أطفالك للاستمتاع بوقتهم

ابحثي عن كل ما هو جديد ومفيد للأطفال في سن الخامسة في منطقتك - من دروس الموسيقى والغناء، إلى اللعب الفوضوي، والفنون والحرف اليدوية، وتدليك الأطفال، والجمباز، وغيرها الكثير. ما عليك سوى إدخال رمزك البريدي وعمر طفلك للبحث، ثم حجز مقعدك ببضع نقرات. في أماكن اللعب، قومي بقضاء وقت ممتع مع طفلك، وشاهدي مهاراته تتطور، وكوّني صداقات في آنٍ واحد. سيجد الآباء والأمهات والأجداد ومقدمو الرعاية ما يرضيهم!

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص