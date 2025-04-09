شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية توقعان مذكرة تعاون فني في مجال الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم /الأربعاء/، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال الطيران.



وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني حمود مبارك الحمود الجابر الصباح - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع - إن المذكرة تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتحديث الأنظمة التشغيلية إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية.



وأضاف أن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في قطاع الطيران مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية ومواكبة أحدث التطورات التقنية في هذا المجال.



وناقش الجانبان، سبل وضع أسس لتحديث العمليات التشغيلية مع التركيز على إطلاق برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل الكوادر الفنية بين الكويت والسعودية.



كما تناول النقاش الدخول في برامج مشتركة تعنى بأمن وسلامة الطيران تشمل تنسيق السياسات وتبادل البيانات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان في هذا القطاع.