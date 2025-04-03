الخليج اليوم .. 153 مليار ريال حجم إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية بـ 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج نحو 153 مليار ريال في العام المنصرم، وذلك وفقًا للبيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

كما حققت السعودية أرقامًا قياسية في قطاع السياحة لعام 2024، إذ سجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بحوالي (49.8) مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو (7.8%) مقارنةً بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدّر بنحو (13.8%) مقارنةً بعام 2023.

إلى ذلك، أوضحت وزارة السياحة، أن "النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات في عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني".

وأضافت" يؤكد هذا النمو فاعلية جهود المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، عبر تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".