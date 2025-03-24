الخليج اليوم .. النيابة الكويتية توقف مصرية بعد فوزها بـ 4 سيارات خلال سنة واحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصادر صحفية بالكويت، أن النيابة العامة ستصدر قرارا بوقف المواطنة المصرية فاطمة جمال دياب بالمنع من السفر والتحقيق معها، بعد الشكوك حولها بالفوز في أربع مسابقات.





وشهدت إحدى الفعاليات التجارية في الكويت حدثا غير مسبوق، حيث تم الاشتباه في حدوث تلاعب خلال اختيار الفائز بالجائزة الأولى، وهي سيارة فاخرة من نوع كاديلاك.

وأوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أحد البرامج خلال إجراء سحب على الجائزة الأولى عبارة عن سيارة من نوع كاديلاك، بسبب شكوك وضع الكوبون الفائز في كم الثوب من قبل ممثل وزارة التجارة نفسه الذي أتى لإجراء السحب حتى لا يكون هناك تلاعب.

وأكد ‏ممثل وزارة التجارة قبل السحب: "أنا غير مسؤول إن دخل أحد الكوبونات في كم ثوبي بالخطأ"، وبعدها بدقائق بدأ بالسحب وكان هناك شبهة خروج الكوبون الفائز من كمه.‏

وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة، وتم التعرف على المرأة الفائزة في المسابقة واتضح أنها من الجنسية المصرية، واسمها فاطمة جمال سعد دياب، تعمل في جمعية خيرية وتعيش في الكويت، وفازت في مسابقات ماضية بجوائز عبارة عن سيارات فاخرة كذلك.‏

وذكر مسؤول في وزارة التجارة، أنها تفوز دائما بسيارات من خلال الجوائز الكبرى، وعلى الفور تجاوبت وزارة التجارة سريعا مع الحدث، وأوقفت الموظف المسؤول عن العمل، وأبلغت الجهات الأمنية بالحادثة لتتولى إجراءات التحقيق القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن القضية الآن بين يدي النيابة العامة، والجمهور يترقب نتائج التحقيقات التي ستكشف إن كان هناك شبكة منظمة للتلاعب بالسحوبات أم أن ما حدث مجرد مصادفة غريبة.

المصدر: وكالات