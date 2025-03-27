الخليج اليوم .. صنعاء.. 19 غارة أميركية جديدة على مواقع حوثية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شنت مقاتلات أميركية، مساء الأربعاء، غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء ومحيطها.

ورصدت وسائل إعلام حوثية، 19 غارة جوية للطيران الأميركي على مواقع متفرقة شمالي وجنوبي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب شرق صنعاء، وذلك بثمان غارات.

وتُعرف هذه المنطقة بوجود مخازن عسكرية رئيسية للحوثيين.

كما شنت المقاتلات الأمريكية 5 غارات على منطقتي الخضم وجميمة رجام بمديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، بالإضافة إلى غارتان على قاعدة الديلمي الجوية المحاذية لمطار صنعاء الدولي.

وقالت مصادر إخبارية، وسكان، إن الغارات الجوية الجديدة على صنعاء "استهدفت رادارات الحوثيين ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ ومواقع للطائرات بدون طيار”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحوثيون استهداف محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن بـ27 غارة أمريكية خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.