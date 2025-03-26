الخليج اليوم .. البحرية المشتركة تضبط 260 كيلوغراماً من المخدرات في بحر العرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت القوات البحرية المشتركة (CMF) أن أصولها الحربية العاملة في المنطقة تمكنت من ضبط أكثر من ربع طن من المخدرات في بحر العرب، جنوب اليمن، في ثالث عملية لها منذ بداية العام الجاري 2025.

وقالت القوات المشتركة في بيان صحافي، الاثنين، إن زورقا تابعا لخفر السواحل الأميركي (إملين تونيل)، يعمل ضمن قوة المهام (CTF 150) تمكن من ضبط 260 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة على متن سفينة في بحر العرب.

وأضاف البيان أن العملية التي جرت في 19 مارس/آذار الجاري، جرى خلالها ضبط 200 كيلوغرام من الميثامفيتامين، و60 كيلوغراماً من الهيروين، وهي العملية الثالثة التي تنفذها (قوة المهام 150) منذ تولي نيوزيلاندا قيادتها في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت القوات البحرية أن فريق زورق خفر السواحل الأميركي، "صعد على متن السفينة المشبوهة، واكتشف شحنة المخدرات، وعقب ضبط وتوثيق ووزن الحمولة غير المشروعة، قام أفراد الطاقم بالتخلص من المخدرات بشكل سليم".

وأشار نائب قائد قوة المهام المشتركة (150)؛ الكابتن البحري النيوزيلاندي ديف بار، إلى أن عملية الضبط هذه "دليل على المثابرة والمهارة البحرية التي يتمتع بها رجال خفر السواحل على متن زورق (إملين تونيل) الذين يعملون حتى الآن قبالة الساحل في المياه الصعبة، والقدرة على التكامل بسلاسة مع طاقم القوات المشتركة متعدد الجنسيات".

وأكد بار صعوبة العمل في هذه المنطقة للكشف عن المواد غير المشروعة، وقال: "تعجّ مياه هذه المنطقة بسفن الصيد والتجارة القانونية، لذا من المهمّ إتقان عملية التحديد الدقيق للسفن التي يُحتمل أن تحمل على متنها مخدرات، ومهمتنا هي ردع المهرّبين، حتى يتسنى لهؤلاء المشغّلين القانونيين مواصلة الإبحار بحريةٍ لمزاولة أعمالهم".

وجدد البيان التزام القوات البحرية المشتركة المستمر بحماية الأمن البحري ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية الخبيثة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المياه الدولية.

ويُعد الطريق المار عبر بحر العرب وخليج عمان ممراً مشهوراً لتهريب الحشيش والمخدرات والأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقد نفذت القوات البحرية المشتركة سابقًا عددًا من عمليات الضبط والمصادرة لكميات من الحشيش والمخدرات والأسلحة كانت في طريقها للحوثيين.

وتُعد (قوة المهام 150) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمتها في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة أو المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي.

يُذكر أن القوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية في العالم تضم 46 دولة تدعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.