الخليج اليوم .. الكويت.. إحباط محاولة إيرانيين تهريب مخدرات بـ500 ألف دينار (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر المياه الإقليمية في عملية نوعية.

وأكدت الوزارة في بيان الاثنين، أن الإدارة العامة لخفر السواحل وجهت ضربة لمحاولات تهريب المخدرات إلى البلاد، وتمكنت من إحباط محاولة 3 أشخاص من الجنسية الإيرانية تهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 500 ألف دينار كويتي.

وذكرت الداخلية أنها عثرت بحوزتهم على نحو 125 كيلو حشيش و9 أصابع حشيش و8 شرائط لاريكا و5 أكياس حبوب كبتي.

وأوضحت أن العملية الأمنية انطلقت بعد رصد الطراد المشبوه عبر المنظومة الرادارية المتطورة، وتم تتبعه بدقة عالية وعلى الفور تحركت دوريات خفر السواحل بسرعة لاعتراضه فور دخوله المياه الإقليمية وتم محاصرته واستيقافه.

وذكرت أنه تم ضبط 3 مهربين من الجنسية الإيرانية بحوزتهم الكمية المهربة، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة أن أي محاولة للمساس بأمن الكويت ستواجه بيد من حديد، وأن أجهزتها الأمنية متأهبة ومستعدة على مدار الساعة لحماية البلاد من كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها.