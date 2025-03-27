شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تخاطب العالم عبر سفاراتها لوقف الإبادة والتهجير وتنتظر تحرك دولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سفارات فلسطين وبعثاتها، بتكثيف التحرك الدولي؛ لوقف الإبادة والتهجير بحق الفلسطينيين وإيضاح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.



وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - بسرعة التوجه لوزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لـ فضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال، والدول الداعمة لها، لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.



وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



وأشارت إلى أن الإجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام الشعب الفلسطيني الذي بات يعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات، وأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.



وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المسئولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.