الخليج اليوم .. وزير داخلية البحرين: التحديات الإقليمية تتطلب توسيع التعاون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة، أن الأمن يمثل ركيزة أساسية للمشاريع السياحية والاستثمارية في بلاده من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برنامج عمل الحكومة الموقرة.

وأضاف وزير الداخلية البحريني أن التحديات والمتغيرات الإقليمية، تتطلب توسيع آفاق التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.

إلى ذلك، أوضح أن البحرين تتمتع ببيئة آمنة وجاذبة للسياحة، بما يدعم تطوير الآليات الداعمة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن مشاريع التطوير الاقتصادي، تتطلب بيئة مستقرة، منوهاً إلى حرص وزارة الداخلية، في إطار دعم الاستراتيجية السياحية، على الوقوف تجاه تدابير وإجراءات السلامة التي تضمن تعزيز الجذب السياحي وترسيخ مكانة البحرين كوجهة سياحية آمنة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في إطار اللقاء الذي جمعه برئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، إذ بحث الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق ، انطلاقا من الحرص المتبادل على تطوير آليات العمل العربي المشترك.