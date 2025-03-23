الخليج اليوم .. جماعة الحوثي: استهدفنا "ترومان" ومطار "بن غوريون"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما شهدت محافظة الحديدة جنوب اليمن فجر اليوم، أعنف الغارات الأميركية، أعلن الحوثيون استهداف حاملة طائرات أميركية.

ترومان وبن غوريون

فقد أعلنت الجماعة، اليوم الأحد، أنها استهدفت "حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر.

كذلك أكدت استهداف "مطار بن غوريون" الدولي الرئيسي جنوب شرقي تل أبيب في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفقا لوكالة "تاس".

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، يحيى سريع، إن قواته نفّذت عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، والأخرى استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وفق البيان.

جاء هذا بعد ساعات من أعنف غارات شنّتها مقاتلات أميركية وطالت مخازن أسلحة ومواقع حوثية، فضلا عن مقر قيادة جماعة الحوثي ومطار المدينة الساحلية.

وأفادت مصادر العربية/الحدث فجراً بإصابة منصور السعدي، قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين.

كما أوضحت أن الغارات استهدفت القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب في الحديدة.

حملة جوية موسعة

يذكر أنه منذ نهاية الأسبوع الفائت شنّت واشنطن حملة جوية موسعة ضدّ الحوثيين لاسيما في الحديدة وصعدة.

فيما أعلن الحوثيون أربع مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ استئناف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي قصفها على قطاع غزة. علماً أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير الفائت.