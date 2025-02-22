شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سكان غزة يتطلعون إلى مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

سكان غزة

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولو الأمم المتحدة حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية لمساعدة السكان على استعادة حياتهم.جاء ذلك خلال زيارة قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، إلى القطاع أمس، حيث اطلعا على الأوضاع الإنسانية وجهود الإغاثة المستمرة.وأشار هادي إلى أن سكان غزة يتطلعون إلى مستقبل أفضل ويريدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار لإعادة بناء حياتهم، مؤكدًا أن الناس لا يريدون الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الإنسانية، بل يتطلعون إلى مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن التعليم يمثل أولوية قصوى لسكان القطاع.وأشارت بوب إلى أن العائلات التي فقدت كل شيء تواجه ظروفًا صعبة في ظل انعدام البنية التحتية والخدمات، مؤكدةً أن السكان يحتاجون إلى دعم عاجل يمكّنهم من العيش بكرامة وأمان، مبينةً أن المنظمة الدولية للهجرة أرسلت منذ 19 يناير أكثر من 325,000 مادة إغاثية تشمل مستلزمات الإيواء والمياه والصرف الصحي لدعم السكان.