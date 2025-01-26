الخليج اليوم .. أمير دولة قطر يزور عمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتوجه إلى مدينة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة ستتناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتقول وكالة الأنباء العمانية، إن العلاقات العمانية - القطرية تشهد مسارًا جديدًا بمجرد زيارة أمير دولة قطر، لافتة إلى أن هذا المسار يعكس التزام البلدين بدفع هذه العلاقات المتينة لآفاق أرحب وأوسع في كل المجالات، تشكّل نقطة تحوّل جديدة في مسيرة العلاقات والدّفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الجانبين نحو مزيد من التعاون المثمر.

وطبقاً لوكالة الأنباء العمانية، تعكس الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين عبر التنسيق السياسي المتواصل سواء إقليمياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو جامعة الدول العربية أو دولياً عبر المنظمات الدولية.

إذ يبرز دورهما في دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم عبر الحوار السلمي والتفاهم لحل النزاعات، وظهر ذلك جليًّا عبر تقارب المواقف والتنسيق بينهما، والتشاور المستمر فيما يتصل بالقضايا الإقليميّة والدوليّة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتُعزز اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي تأسست في عام 1995 التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة بينهما حيث عقدت اللجنة 23 اجتماعًا حتى العام الماضي.