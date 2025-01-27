حلة جديدة لمهرجان فبراير الكويت.. 7 حفلات وأسماء جديدة وليلة تكريم لـ عبدالله الرويشد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - تستقبل دولة الكويت بعد أيام وخلال شهر فبراير القادم حفلات مهرجانها الغنائي الكبير والسنوي "فبراير الكويت"، المصاحب للاحتفالات التي اعتاد عليها الجمهور الكويتي في الشهر الثاني من كل عام، من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وهذه المرة تأتي الحفلات التي ستقام في قاعة "أرينا الكويت" بحلة جديدة لتجمع ما بين جيلين من مطربين مخضرمين وشباب، وبين أغانٍ طربية وأخرى إيقاعية، وألوان موسيقية مختلفة، وجمهور واعٍ يتسم بالذائقة الفنية رفيعة المستوى.

أسماء تشارك لأول مرة بـ"فبراير الكويت"

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

أسماء شاركت سابقاً بـ"فبراير الكويت"

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

ليلة تكريم للفنان عبدالله الرويشد

جدول حفلات فبراير الكويت 2025

بتاريخ 6 فبراير حفل عبادي الجوهر وعايض يوسف

بتاريخ 7 فبراير حفل مطرف المطرف وآدم

بتاريخ 13 فبراير حفل فرقة ميامي وأحمد سعد

بتاريخ 14 فبراير حفل محمد عبده

بتاريخ 19 فبراير حفل ماجد المهندس

بتاريخ 20 فبراير حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر سالم

بتاريخ 21 فبراير ليلة تكريم عبدالله الرويشد.

يزين المهرجان أسماء تشارك لأول مرة في حفلات ""، منهم الفنان عايض يوسف، آدم، أحمد سعد وأميمة طالب.إضافة إلى أسماء لامعة يعشقهم الجمهور الكويتي، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، ونجوم آخرون منهم الفنان عبادي الجوهر، نبيل شعيل، ماجد المهندس، أصيل أبوبكر ومطرف المطرف.سيكون الجمهور في ختام المهرجان على موعد مع مفاجأة مبهجة ممثلة بليلة الوفاء لسفير الأغنية الكويتية عبد الله الرويشد أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية لما قدمه من عطاءات ونجاحات لاسيما، وأنه مشوار من الحب والتقدير والاحترام والنجاح.جدول حفلات2025 وعددها سبع حفلات، يشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، فهي كالتالي:

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».