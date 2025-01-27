الخليج اليوم .. ملك البحرين يجري اتصالاً بالرئيس ترمب لبحث سبل التعاون المشترك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ هنأه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، طبقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

وتناول الجانبان عبر اتصالهما أهمية العمل المستمر لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

وفي الوقت ذاته، أكد العاهل البحريني في أثناء الاتصال تطلع بلاده إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البحرين وأميركا، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وشدد العاهل البحريني على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، مشيدًا بالمكانة الريادية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي بصفته أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرًا.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على تهانيه الطيبة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في أثناء فترة توليه الرئاسة.