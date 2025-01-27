الخليج اليوم .. رئيسة وزراء إيطاليا: المناقشات مع ولي العهد السعودي واسعة ومهمة جداً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عُقد في العلا اجتماع طاولة مستديرة سعودي - إيطالي رفيع المستوى، بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني، وذلك في إطار زيارتها إلى البلاد بهدف تعزيز وتنمية التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

في هذه الأثناء، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية: وقعنا اليوم اتفاقية لرفع مستوى علاقاتنا مع السعودية للشراكة الاستراتيجية، كما جرى توقيع اتفاقيات مختلفة تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار.

محادثات مهمة وواسعة جداً

وأعربت في الوقت نفسه عن أهمية المناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفة إياها بالواسعة والمهمة جداً، طبقاً لحديثها الذي جاء في أثناء انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الإيطالي رفيع المستوى في "مرايا العلا" بحضور وزراء سعوديين وإيطاليين ومستثمرين ورؤساء شركات.

إمكانيات هائلة

وفي سياق متصل، كشفت عن رغبة بلادها في العمل مع السعودية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والدفاع، مضيفة بأن بلادها لديها الفرصة لتحقيق القفزة النوعية في العلاقات مع الرياض، مشيرة إلى أن هناك إمكانيات هائلة غير مستغلة في العلاقة بين البلدين طبقاً لوصفها.

26% صادرات إيطاليا للسعودية

وعلى نحو يثير الاهتمام برغبة روما تعزيز التعاون الاقتصادي مع الرياض، تأمل رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني طبقاً لما أفصحت به بالعمل والاستثمار مع السعودية فضلاً عن المساهمة في مشروعها التنموي الطموح كما ذكرت، موضحة أن حجم الصادرات الإيطالية للسعودية نمت في العام الماضي بنحو 26 %.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933 جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.

وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليار دولار.