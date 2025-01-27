من بينهم عمر كمال وأحمد شبية.. 5 مطربون يقدمون أغنية مسلسل إش إش لمي عمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن انضامه لعدد من المطربين، للمشاركة في أغنية لمسلسل "إش إش"، الذي يخوض المارثون الرمضاني المقبل 2025 بطولة النجمة مي عمر وإخراج محمد سامي.

أغنية "فوقنا خلاص" من مسلسل "إش إش"

أعلن المطربمن خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، انضامه إلى عدد آخر من المطربين للمشاركة في أغنية تحمل أسم "فوقنا خلاص" منالمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2025.

وكشف عمر كمال عن بوستر الأغنية، والتي يشارك بها أيضًا المطربون عبد الباسط حمودة، حسن شاكوش، أحمد شيبة، ومحمود الليثي.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب عمر كمال على إنستغرام

مسلسل "إش إش"

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يعتبرالذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض، حيث انتهى صناعة من تصوير كافة مشاهد العمل منذ عدة أشهر وبدأت حالياً مرحلة المونتاج. المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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