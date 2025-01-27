فيديو.. صنّاع "سراب" يكشفون الأسرار: قدمنا تحديات نفسية وتجربة إنسانية استثنائية

صمت مشحون بالمشاعر

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شخصية معقدة

معتاد على التمصير

العمل وسط النجوم

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تفاصيل سراب

أبطال العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - حقق مسلسلنجاحاً لافتاً منذ عرضه الأول على إحدى المنصات الرقمية الخاصة، واستمر في تصدر اهتمام الجمهور والنقاد مع توالي حلقاته، وأبرزت الحلقة الأخيرة من المسلسل تقليداً جديداً على المشهد الدرامي المصري، حيث قررت الشركة المنتجة بالتعاون مع الرعاة عرض الحلقة داخل إحدى قاعاتبالقاهرة، بحضور صناع العمل والجمهور، في احتفالية خاصة شهدت تفاعلاً كبيراً.على هامش عرض الحلقة الختامية، شارك نجوم المسلسل عدسةكواليس وأسرار التجربة الاستثنائية التي جمعت بين دراما مكثفة ورسائل إنسانية، حيث كشف الفنانون عن التحديات التي واجهتهم أثناء التصوير وتعقيد الشخصيات التي قدموها.تحدثت النجمةعن تجربتها في العمل، مشيرة إلى أن المخرج أحمد خالد طلب من فريق الممثلين عدم مشاهدة النسخة الأصلية من المسلسل الأجنبي المقتبس منه العمل، ما لم يكونوا قد شاهدوها مسبقاً، لتجنب التأثر بأداء الفنانين الآخرين، وأضافت: "شاهدت حلقة واحدة فقط لتكوين رؤية واضحة عن الشخصية، لكن الدور كان صعباً للغاية بسبب الصراعات الداخلية التي عايشتها الشخصية، حتى لحظات الصمت كانت مليئة بمشاعر متناقضة ومعقدة".وعن العمل مع زوجها، أوضحت دياموند: "رغم أنني لم أشارك هاني أي مشهد، إلا أن وجوده في موقع التصوير كان داعماً لي، وأشعر بالحماس والابتكار عندما يكون قريباً".أما الفنان والمغني هاني عادل، فأكد أن الشخصية التي جسدها في مسلسل "سراب" تختلف عن كل أدواره السابقة، موضحاً: "الشخصية تحمل أبعاداً نفسية عميقة، حيث يعاني من متلازمة أسبرجر التي تشبه إلى حد ما طيف التوحد، كما أن الإلمام بأبعاد هذه الشخصية تطلب مني جهداً كبيراً لفهم أبعادها الإنسانية وتجسيدها بشكل واقعي".يمكنكم قراءة ...بعد تأجيل 5 أشهر... انفراجة في مسلسل السراب لـ خالد النبويمن جانبه، أشار الفنانإلى تجربته السابقة مع الشركة المنتجة في مسلسل "الآنسة فرح"، مؤكداً أن "سراب" كان تجربة مغايرة تماماً، وقال: "بينما ركز العمل السابق على الجانب الكوميدي، حمل 'سراب' طابعاً درامياً وإنسانياً عميقاً، وهو ما منحه تميزاً خاصاً".بينما وصفت النجمة الفنانة يسرا اللوزي العمل بأنه تجربة مميزة لكل فريق العمل، قائلة: "الهدف من المسلسل لم يكن مجرد تقديم دراما عادية، بل إيصال رسالة إنسانية حقيقية تمس قلوب الجمهور، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بفضل جهود الفريق وتفانيهم".يمكنكم قراءة ... يسرا اللوزي: كان نفسي والدي الراحل يتفرج على صلة رحم (فيديو)أما الفنانةفتحدثت عن الأجواء الإيجابية التي جمعت فريق العمل، موضحة: "العمل وسط هذا الفريق الموهوب كان مسؤولية كبيرة وتحدياً في الوقت نفسه، وجودي وسط هؤلاء النجوم جعلني أرغب دائماً في تقديم الأفضل والتحضير بشكل مكثف، أشعر بالراحة والحماس لأن الجميع يشارك الشغف نفسه".يذكر أن مسلسل، مستوحى من الدراما العالميةيتكون من عشر حلقات، حيث تركز كل حلقة على وجهة نظر إحدى الشخصيات، تولى إخراج العمل أحمد خالد، وكتب السيناريو والحوار هشام هلال، وهو من إنتاج سالي والي.وشارك في بطولة "سراب" نخبة من النجوم، على رأسهم النجم، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود وأحمد مجدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»