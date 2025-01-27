فيديو.. صنّاع "سراب" يكشفون الأسرار: قدمنا تحديات نفسية وتجربة إنسانية استثنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - حقق مسلسل "سراب" نجاحاً لافتاً منذ عرضه الأول على إحدى المنصات الرقمية الخاصة، واستمر في تصدر اهتمام الجمهور والنقاد مع توالي حلقاته، وأبرزت الحلقة الأخيرة من المسلسل تقليداً جديداً على المشهد الدرامي المصري، حيث قررت الشركة المنتجة بالتعاون مع الرعاة عرض الحلقة داخل إحدى قاعات السينما بالقاهرة، بحضور صناع العمل والجمهور، في احتفالية خاصة شهدت تفاعلاً كبيراً.
على هامش عرض الحلقة الختامية، شارك نجوم المسلسل عدسة الخليج 365 كواليس وأسرار التجربة الاستثنائية التي جمعت بين دراما مكثفة ورسائل إنسانية، حيث كشف الفنانون عن التحديات التي واجهتهم أثناء التصوير وتعقيد الشخصيات التي قدموها.
وعن العمل مع زوجها هاني عادل، أوضحت دياموند: "رغم أنني لم أشارك هاني أي مشهد، إلا أن وجوده في موقع التصوير كان داعماً لي، وأشعر بالحماس والابتكار عندما يكون قريباً".
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بينما وصفت النجمة الفنانة يسرا اللوزي العمل بأنه تجربة مميزة لكل فريق العمل، قائلة: "الهدف من المسلسل لم يكن مجرد تقديم دراما عادية، بل إيصال رسالة إنسانية حقيقية تمس قلوب الجمهور، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بفضل جهود الفريق وتفانيهم".
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يذكر أن مسلسل "سراب"، مستوحى من الدراما العالمية Seven Types of Ambiguity، يتكون من عشر حلقات، حيث تركز كل حلقة على وجهة نظر إحدى الشخصيات، تولى إخراج العمل أحمد خالد، وكتب السيناريو والحوار هشام هلال، وهو من إنتاج سالي والي.
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على هامش عرض الحلقة الختامية، شارك نجوم المسلسل عدسة الخليج 365 كواليس وأسرار التجربة الاستثنائية التي جمعت بين دراما مكثفة ورسائل إنسانية، حيث كشف الفنانون عن التحديات التي واجهتهم أثناء التصوير وتعقيد الشخصيات التي قدموها.
صمت مشحون بالمشاعرتحدثت النجمة دياموند أبو عبود عن تجربتها في العمل، مشيرة إلى أن المخرج أحمد خالد طلب من فريق الممثلين عدم مشاهدة النسخة الأصلية من المسلسل الأجنبي المقتبس منه العمل، ما لم يكونوا قد شاهدوها مسبقاً، لتجنب التأثر بأداء الفنانين الآخرين، وأضافت: "شاهدت حلقة واحدة فقط لتكوين رؤية واضحة عن الشخصية، لكن الدور كان صعباً للغاية بسبب الصراعات الداخلية التي عايشتها الشخصية، حتى لحظات الصمت كانت مليئة بمشاعر متناقضة ومعقدة".
وعن العمل مع زوجها هاني عادل، أوضحت دياموند: "رغم أنني لم أشارك هاني أي مشهد، إلا أن وجوده في موقع التصوير كان داعماً لي، وأشعر بالحماس والابتكار عندما يكون قريباً".
https://www.instagram.com/p/DFBN2RStGF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFBN2RStGF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFBN2RStGF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
شخصية معقدةأما الفنان والمغني هاني عادل، فأكد أن الشخصية التي جسدها في مسلسل "سراب" تختلف عن كل أدواره السابقة، موضحاً: "الشخصية تحمل أبعاداً نفسية عميقة، حيث يعاني من متلازمة أسبرجر التي تشبه إلى حد ما طيف التوحد، كما أن الإلمام بأبعاد هذه الشخصية تطلب مني جهداً كبيراً لفهم أبعادها الإنسانية وتجسيدها بشكل واقعي".
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معتاد على التمصيرمن جانبه، أشار الفنان محمد الكيلاني إلى تجربته السابقة مع الشركة المنتجة في مسلسل "الآنسة فرح"، مؤكداً أن "سراب" كان تجربة مغايرة تماماً، وقال: "بينما ركز العمل السابق على الجانب الكوميدي، حمل 'سراب' طابعاً درامياً وإنسانياً عميقاً، وهو ما منحه تميزاً خاصاً".
بينما وصفت النجمة الفنانة يسرا اللوزي العمل بأنه تجربة مميزة لكل فريق العمل، قائلة: "الهدف من المسلسل لم يكن مجرد تقديم دراما عادية، بل إيصال رسالة إنسانية حقيقية تمس قلوب الجمهور، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك بفضل جهود الفريق وتفانيهم".
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العمل وسط النجومأما الفنانة جيهان الشماشرجي فتحدثت عن الأجواء الإيجابية التي جمعت فريق العمل، موضحة: "العمل وسط هذا الفريق الموهوب كان مسؤولية كبيرة وتحدياً في الوقت نفسه، وجودي وسط هؤلاء النجوم جعلني أرغب دائماً في تقديم الأفضل والتحضير بشكل مكثف، أشعر بالراحة والحماس لأن الجميع يشارك الشغف نفسه".
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يذكر أن مسلسل "سراب"، مستوحى من الدراما العالمية Seven Types of Ambiguity، يتكون من عشر حلقات، حيث تركز كل حلقة على وجهة نظر إحدى الشخصيات، تولى إخراج العمل أحمد خالد، وكتب السيناريو والحوار هشام هلال، وهو من إنتاج سالي والي.
تفاصيل سراب
أبطال العملوشارك في بطولة "سراب" نخبة من النجوم، على رأسهم النجم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود وأحمد مجدي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»