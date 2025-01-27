خاص لـ الخليج 365 شيخة البدر: انتهيت من تصوير ثلاثة أعمال جديدة للموسم الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - كشفت الفنانة شيخة البدر عن انتهائها من تصوير ثلاثة أعمال سيتم عرضها بالموسم الرمضاني 2025، وقالت لـ الخليج 365: "سعيدة جداً لتواجدي بأدوار مختلفة من خلال ثلاثة أعمال لي سيتم عرضها بالموسم الرمضاني، وأول هذه الأعمال مسلسل "أبو البنات"، الذي سيُعرض على mbc دراما وشاهد بمشاركة نخبة من النجوم، ومن إخراج المخرج المبدع محمد القفاص والذي أوجه له تحية من هنا، واستفدت كثيراً بالعمل معه، وكذلك أوجه تحية للمنتج باسم عبد الأمير على ما قدمه لنا خلال هذا العمل".

وأضافت: "كذلك انتهيت من تصوير المسلسل الإماراتي "شغاب"، والذي سيتم عرضه على قناة أبوظبي مع المخرج مصطفى رشيد ومع المنتج والفنان حبيب غلوم، وأستطيع أن أقول إنني استمتعت بالعمل مع هذين العملاقين، وأشكرهما على اختياري أن أكون بالعمل معهما. كذلك شاركت كضيفة شرف بمسلسل "وطن عمري"، وهو مسلسل إماراتي سيعرض على قناة سما دبي، وأقدم دوراً مختلفاً قليلاً، حيث سأتحدث بلهجة غير خليجية بالعمل، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمار رضوان الذي أوجه له التحية على توجيهاته لنا بالعمل".

وأضافت شيخة البدر قائلة: "هذه الأعمال الثلاثة التي سأتواجد بها إن شاء الله بالموسم الرمضاني، وأتمنى أن تنال إعجاب جمهوري والمشاهد خلال شهر رمضان بمشيئة الله".

وعن آخر أعمالها قالت البدر: "يُعرض لي الآن مسلسل "مناير وأربع كناين" على قناة sbc السعودية، والحمدلله العمل وجد أصداءً طيبة وجميلة بعد عرض حلقاته الأولى، والحمدلله هذا الأمر يسعدنا كثيراً".

مسلسل "أبو البنات"

مسلسل "شغاب"

مسلسل "وطن عمري"

آخر عمل عرض لشيخة البدر

مسلسل "أبو البنات" من إﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، فهد باسم، نور محمود، طلال باسم، صمود المؤمن، ضاري الرشدان، هبة الناجم، وجلنار.للمزيد من الأخبار: شيخة البدر لـ الخليج 365: انتهيت من مناير وأربع كناين ومتواجدة بالكويت لتصوير أبو البنات"شغاب" مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، خالد النعيمي، موازي عبدالله، وإبراهيم القحومي."وطن عمري" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عمار رضوان، من ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم الزعابي، ومن بطولة الفنانة فاطمة الحوسني، بدرية أحمد، ليلى المقبالي، خليفة البحري، عبدالرحمن الملا، ومحمد الكعبي.وكان آخر أعمال الفنانة"مناير وأربع كناين"، وهو مسلسل من إخراج محمد كاظم، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب.

وجسدت شيخة فيه دور الطبيبة النفسية "أبرار"، لها دور بين أحداث أبطال العمل، وبعض المشاكل النفسية التي يقعون بها.

شيخة البدر- تصوير العنود إبراهيم

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