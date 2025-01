هل ستشارك ليدي غاغا في حفل غرامي 2025؟ المباحثات قائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - باقٍ من الزمن أسبوع واحد وتشهد صناعة الموسيقى أكبر وأضخم حدث يحتفل بالفن والموسيقى، حيث سيُقام حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الـ 67 يوم الأحد القادم 2 فبراير، بحضور نخبة كبيرة من قامات ونجوم الموسيقى والغناء حول العالم.

وبينما تم ذكر العديد من الأسماء سواء المرشحة للجوائز أو المؤديين لفقرات الحفل للحضور، إلا أن ليدي غاغا لم يتم ذكر اسمها، فهل ستكون مفاجأة حفل 2025؟

موقف ليدي غاغا من المشاركة في حفل غرامي 2025

لم تؤد ليدي غاغا على مسرح غرامي منذ 3 سنوات، وعلى الرغم من ترشح أغنيتها مع برونو مارس Die With A Smile لجائزتين في الحفل، إلا أن مشاركتها بالغناء لم يتم تأكيده، ووفقاً لصحيفة The Sun، فإن غاغا تجري محادثات لتقديم عرض في حفل توزيع جوائز غرامي يوم الأحد. ويأمل مسؤولو الجوائز أن تؤدي غاغا برونو مارس أغنية Die With A Smile في الحفل المبهر.

قال مصدر للنشر: "ستكون ليلة غرامي ضخمة، ويأمل الجميع أن تتمكن حقاً من بدء عام ضخم لغاغا، إنها وفريقها في محادثات عميقة لجعلها تؤدي في الحفل لأول مرة منذ سنوات".

من الجدير بالذكر أن ليدي غاغا ظهرت مغنية لأول مرة في حفل غرامي في عام 2010 عندما غنت إلى جانب السير إلتون جون، كما غنت في أعوام من 2015 وحتى 2019، وكان آخر أداء لها عام 2022، وفازت بـ 13 جائزة.

العديد من النجوم يؤدون في حفل غرامي 2025

كشفت أكاديمية التسجيل من خلال موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن قائمة الفنانين المشاركين في حفل توزيع جوائز غرامي من خلال أدائهم الحي، والتي تضم تسعة مرشحين حاليين.

ستقدم شاكيرا، بيلي إيليش، تشابيل روان، تشارلي إكس سي إكس، دوتشي، سابرينا كاربنتر، بينسون بون، تيدي سويمز، وراي، عروضاً في حفل توزيع الجوائز الذي يستضيفه تريفور نواه.

وتتضمن هذه الدفعة الأولى من الموسيقيين ستة من المرشحين الثمانية لجائزة أفضل فنان جديد - بون، روان، دوتشي، كاربنتر، سويمز، وراي.

قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل هارفي ماسون جونيور في بيان: "لن تقتصر جوائز غرامي القادمة على الاحتفال وتكريم الأفضل في الموسيقى هذا العام. بل ستظهر أيضاً كيف يمكن لقوة الموسيقى أن تساعد في إعادة البناء ورفع معنويات ودعم المحتاجين. نحن سعداء للغاية لأن العديد من الفنانين في مجتمعنا يتجمعون معاً في هذا الوقت لإظهار الدعم لزملائهم من صناع الموسيقى وغيرهم ممن تأثروا بحرائق الغابات الأخيرة".

