شاهدوا انطلاق بروفات محمد عبده لليلتين تاريخية وطربية بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - يستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفلتين ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وذلك بتاريخ 31 يناير وليلة إضافية بـ1فبراير 2025 وذلك على مسرح محمد عبده أرينا.

وصول محمد عبده لإجراء البروفات

نشر حساب روتانا لايف فيديو لوصول محمد عبده المكان المخصص لإجراء البروفات، وهو يرتدي كمامة سوداء، ويتم استقباله والترحيب به عند نزوله من السيارة، وعلق الحساب وكتب: "ليلتين مميزة وضخمة في انتظاركم، فنان العرب محمد عبده وصل للرياض، وموعودين بليلتين طربية وتاريخية لا تُنسى، 31 يناير و1 فبراير خلوكم جاهزين".

وكان الفيديو على أنغام أغنيته "ابعتذر" وهي من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان الفنان والملحن عبد الرب إدريس، وتقول كلماتها:

ابعتذر عن كل شي

إلا الهوى ما للهوى عندي عذر

ابعتذر عن كل شي

إلا الجراح... ما للجراح إلا الصبر

إن ضايقك اني على بابك أمرّ

ليلة ألم واني على دربك مشيت عمري وأنا

قلبي القدم

ابعتذر ابعتذر كلي ندم

ابعتذر عن كل شي إلا الهوى

ما للهوى عندي عذر

اتصدقي ما اخترت أنا أحبك

ما أحد يحب اللي يبي

ياحبي المرّ العذب

سكنتي جروحي غصب

ليت الهوى وانتي كذب

كان اعتذر لك عن هواي

ما أقول أنا كوني معاي

الله كريم حبك يكون

همي القديم

وجرحي القديم

والله عليم يا أحلى العيون

إن الفراق جزا الفراق

أبوعدك كان الطريق بيبعدك

بامشي الطريق

وكان الجحود بيسعدك

مالي رفيق

أبجمع أوراق السنين وأودعك

كان الفراق اللي تبين الله معك.

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

كما نشر الحساب أيضاً فيديو آخر للفنان محمد عبده عند دخوله مكان البروفة وتحيته للفرقة الموسيقية، وعلق وكتب: "أوحشتنا يا حبيب، انطلاق بروفات فنان العرب محمد عبده، وموعودين بليلتين طربية وتاريخية لا تُنسى، 31 يناير و1 فبراير خلوكم جاهزين".

وكان الفيديو على أنغام أغنية الفنان محمد عبده "أوحشتنا يا حبيب"، وهي من كلمات الغريب وألحان محمد عبده، وتقول كلماتها:

أوحَشتنا يا حبيِّب إشلونك عساك طيَّب

أخبارك بتوصلنا عسى بتسألوا عنَّا

ترى أنا على خبرك طول الوقت في ذِكرك

أوْحَشتنا ياحبيِّب

أيامنا الَّلي كانت ما عمرها هانت

في عيونَّا ما نامت في قلوبنا إنصانت

والله ما ننساها دايماً في ذكراها

ترى أنا على خبرك طول الوقت في ذِكرك

أوْحَشتنا ياحبيِّب

خلِّينا في بالك طمَّنا عن حالك

سهراتنا الحلوة مشتاقة لوصالك

إنتَ القمر فيها نوِّر لياليها

ترى أنا على خبرك طول الوقت في ذِكرك

أوْحَشتنا ياحبيِّب.

الحفلات القادمة على مسرح محمد عبده أرينا

يُذكر أن الحفلات القادمة بموسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا هي" فنان العرب والنجوم "، والذي سيحييه الفنان محمد عبده مع عدد من نجوم بتاريخ 31 يناير وجلسة محمد عبده بتاريخ 1 فبراير، وليلة "صادق الشاعر" الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتاريخ 7 فبراير بمشاركة الفنان محمد عبده، أنغام، ماجد المهندس، أميمة طالب، كما تبقى آخر حفل لموسم الرياض وهو "ليلة تكريم الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر" وذلك بتاريخ 25 فبراير.

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».