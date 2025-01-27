5 تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد من وحي النجمات ونصائح مهمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 01:29 مساءً - في فصل الشتاء، يصبح الشعر أكثر عرضة للتقصف والجفاف بسبب الطقس البارد والرياح القاسية، مما يستدعي اعتماد تسريحات شعر واقية تحافظ على صحته وجماله. ومع إطلالات النجمات المتجددة، يمكنك استلهام تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد، عملية وأنيقة تحمي خصلاتك من التأثيرات السلبية للبرد، مع لمسات أنثوية تعزز من جمالك في كل مناسبة.

اكتشفي معنا في هذا المقال أبرز التسريحات الشتوية الواقية للشعر من الطقس البارد المستوحاة من النجمات، إلى جانب نصائح أساسية للحفاظ على رطوبة ولمعان شعرك خلال الموسم البارد.

الكعكة المنخفضة الأنيقة من ياسمين صبري

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تعتبر تسريحة الكعكة المنخفضة من التسريحات المثالية في الشتاء، إذ تحمي أطراف الشعر من التعرض للهواء الجاف. اعتمديها بأسلوب أنيق ومنسّق مثل النجمة ياسمين صبري، ما يضمن لك إطلالة أنثوية رائعة تبرز جمال وجهك ومكياجك في آن.

تسريحة الشعر المضفر بأسلوب ذيل الحصان العالي من رحمة رياض

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الضفائر من أفضل التسريحات الشتوية الواقية، خاصة عندما يتم اعتمادها بأسلوب محكم يمنع تطاير الشعر وتقصفه. يمكنك تجربة تسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان على طريقة الفنانة رحمة رياض، فهي تسريحة أنيقة وتبرز جمال وجهك ويمكنك اعتمادها في كل الأوقات من دون استثناء.

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تسريحة الشعر المموج مع القبعة الشتوية من هنا الزاهد

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إذا كنتِ من محبّات القبعات الشتوية، يمكنكِ تنسيقها مع تسريحات مريحة مثل الشعر المموج المنسدل بأسلوب الممثلة هنا الزاهد، مما يضفي عليكِ لمسة دافئة وعصرية في آنٍ واحد، ويضمن لك إطلالة شبابية نابضة بالحياة والحيوية. وهذا اللوك يناسبك في مختلف أوقات الشتاء اليومية.

تسريحة ذيل الحصان العالي مع الخصل الويفي من ماغي بوغصن

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هذه التسريحة ليست فقط واقية من البرد، بل تضيف إلى إطلالتك في الشتاء لمسة أنيقة وجذابة إلى مظهرك. وفي الوقت نفسه تمنحك مظهراً حيوياً جذاباً. يمكنكِ استلهامها من إطلالة ماغي بو غصن، التي اختارت تسريحة ذيل الحصان العالي المموج، وتركن بعض خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من سيرين عبد النور

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تمنحكِ تسريحة ذيل الحصان المنخفض إطلالة أنيقة وعملية في الشتاء، كما تحافظ على شعركِ بعيداً عن تأثيرات الطقس القاسي. استوحي هذه الإطلالة من الممثلة سيرين عبد النور التي اعتمدتها بأسلوب عصري مع خصلات ملساء ومشدودة.

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طرق العناية بالشعر خلال الطقس البارد