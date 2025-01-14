شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والمجر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والمجر سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السفير المجري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي.



وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التدريبات والدورات المشتركة.



من جانبه، عبَّر السفير المجري عن تقديره الكبير للدور المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، والدور الإنساني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.