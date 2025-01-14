المكاري وقّع اتفاقية لمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية مع "اليونيسكو" و"الفرنكوفونية"

أمل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال توقيع إتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بقيادة وزارة الإعلام واليونيسكو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF)، أن "إنتشار ثقافة مكافحة الاخبار الزائفة لدى كل الصحافيات والصحافيين في لبنان ومنعها من التمدد في كل وسائل الاعلام".

ولفت المكاري، الى أنه "يسعدني توقيع اتفاقية إضافية مع الاونيسكو والمنظمة العالمية للفرنكوفونية بهدف مكافحة الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية. وهو اتفاق نعمل عليه منذ فترة وقد تبلور، وسيكون له مفعوله في وقت قريب جدا".

وأضاف "نحن نؤمن، أن الحكم هو استمرارية، سيأتي وزير جديد للاعلام مع فريقه. لذلك أتمنى بأن ندخل جميعا في ثقافة استمرارية الحكم واستمرارية المشاريع".

وذكر أن "فخورون بهذا التعاون منذ حوالى السنتين ونصف سواء مع اليونيسكو او مع المنظمة الفرنكوفونية، حيث انجزنا الكثير في وزارة الاعلام. نأمل انتشار ثقافة مكافحة الاخبار الزائفة لدى كل الصحافيات والصحافيين في لبنان ومنعها من التمدد في كل وسائل الاعلام".

بدوره، قال أميرجانيان "من الضروري توحيد جهودنا وخبراتنا لدعم الوزارة في تعزيز قدرتها على مواجهة هذه الآفة. ونظرا إلى الحاجة الملحة للاستجابة، فإننا نضع هذا المشروع ضمن خطة العمل "تضامن من أجل لبنان" الخاصة بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية".

ولفت الى انه "من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الإعلام إلى الإسهام بشكل كبير في تعزيز مشهد إعلامي أكثر أمانا ووعيا في لبنان".