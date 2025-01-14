البستاني استقبل وفداً من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وتابع معه قضايا العمال

استقبل رئيس لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني وفداً من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "FENASOL" برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وأمين السر حسين عليق.

وقدم الوفد الى البستاني المذكرة التي كان قد قدمها إلى وزير العمل ورئاسة الحكومة، طالب فيها بـ"إصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها العاملون في عدة قطاعات نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وتناولت المذكرة "بشكل خاص العمال في الزراعة، لا سيما الزراعة الموسمية مثل التبغ، الزيتون، الحبوب، واللوزيات، إضافة إلى عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية، وخاصة في مزارع المواشي والدواجن، كما شملت المذكرة العاملين في الاقتصاد غير المنظم وفي المصانع وغيرها".

كما طرح الوفد قضية قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية، مطالباً بـ"إيجاد حلول منصفة للمستأجرين وأصحاب الأملاك".

وأبدى البستاني تجاوبه "التام مع القضايا المطروحة"، مؤكداً أنه "سيواصل متابعة هذه الملفات عبر الأطر الممكنة".