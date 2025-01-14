اتحاد بلديات بعلبك وزع 2000 حاوية نفايات بالتعاون مع UNDP على بلديات الاتحاد

تسلم رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، من مدير منطقة البقاع في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP غارو هاروتينيان، في حضور نائب رئيس الاتحاد جمال عبد الساتر وأعضاء من الهيئتين الإدارية والعامة للجنة "إتحادنا قوة"، 2000 حاوية بلاستيكية للنفايات، سعة 220 ليتراً، خصصها البرنامج لبلديات الاتحاد، بعدما تم اختيار مشروعه البيئي كأولوية ضمن مشروع "آليات الإستقرار والتنمية المحلية" MSLD الذي ينفذه البرنامج و"حركة السلام الدائم" مع الإتحاد، والذي كان قد تضمن أيضاً 340 حاوية حديدية سعة 1100 ليتر تم توزيعها سابقاً على بلديات الإتحاد.

وقد استلمت بلديات: بعلبك وعين بورضاي، يونين، مقنة، نحلة، دورس، إيعات، حوش تل صفية ومجدلون الحاويات المخصصة لكل منها.

وأشار شحادة إلى أن "العدد الإجمالي للحاويات البلاستيكية التي استلمناها 2000 حاوية، وقمنا بتقسيمها على البلديات بناء على معيار عدد الوحدات السكنية، بموافقة أعضاء مجلس الاتحاد، ولجنة "إتحادنا قوة". وتشمل المرحلة الأخيرة من المشروع تسليم الإتحاد خلال فترة قريبة، لبلدياته الأعضاء شاحنات لنقل النفايات وبعض الآليات الأخرى".

وتوجه بالشكر إلى "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الحاويات البلاستيكية والحديدية، التي تساهم إلى حد كبير في معالجة أزمة تراكم النفايات وانتشارها بشكل فوضوي في الساحات والطرقات والأحياء".

وتابع: "بناءً لطلب الاتحاد تم إستحداث فتحتين في أسفل كل حاوية منعاً لاستخدامها كخزانات للمياه أو خلافا لوجهة استعمالها الأساسية، كما تم لصق شعار الممول وشعار الإتحاد على جميع الحاويات، مع اعتماد اللون الأخضر بما يرمز الى الحفاظ على الطبيعة".

وشدد شحادة على "ضرورة اهتمام عمال النظافة في كافة البلديات بالحاويات والتعامل معها بلطف منعاً لتعرضها للكسر والتلف".