نواف سلام زار السنيورة: لا يمكنن إلا التنويه بتفاؤله

ذكر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، أنّ "لبنان يواجه كمية كبيرة من التحديات والمشكلات ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين".
وأشار إلى أنّه "لا يوجد منهزم أو منكسر، ولا ينقذ لبنان سوى إطار الدولة"، مضيفًا "اللبنانيون يستبشرون خيراً بعد كسر حلقة التعطيل".
وفي ختام الزيارة، قال سلام: "أشكره على كلمته الطيبة وعلى ما زودني به من تجربة، ولا يمكنني إلا أن التنويه بتفاؤله".
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