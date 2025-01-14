"الريجي" توزّع على مزارعي التبغ أحذية واقية من المطر

وزعت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أحذية واقية من المطر (Rain Boots) على مزارعي التبغ في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار برنامجها الخاص بالزراعة المستدامة الذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل المزارعين ومستوى معيشتهم، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة العامة لهم.

وأوضحت "الريجي" ، في بيان "أن هذا المشروع يندرج في استراتيجيتها لدعم المزارعين، من خلال توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومريحة".

وأشارت إلى "أن هذا البرنامج نُفِّذ بالتعاون مع عدد من الشركات التبغية العالمية الكبرى، وهي "بريتيش أميركا توباكو" (BAT) و"فيليب موريس إنترناشونال" (PMI) و"جابان توباكو إنترناشونال" (JTI) و"إمبيريال توباكو"، انطلاقاً من الشراكة المستمرة معها لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع زراعة التبغ في لبنان".