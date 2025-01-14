بلدية زغرتا - اهدن تبدأ تأهيل وتحرير الارصفة

أنجزت بلدية زغرتا - اهدن تأهيل قسم من رصيف في محلة العقبة - زغرتا من ضمن خطة اعادة تأهيل الارصفة وتحريرها ليكون شريانا حيويا للمشاة والاهالي في تنقلهم .

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