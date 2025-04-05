شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون سيعقد قمة مع الرئيس السيسي والعاهل الأردني بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الإليزيه تعلن بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن غزة.

وأضاف ماكرون أن لا فائز في الحرب التجارية وعلى أوروبا الوحدة للحفاظ على مصالحها، واتفقت مع ستارمر على التنسيق بشأن مناقشة الرسوم الجمركية مع ترامب.