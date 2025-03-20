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انتظروا غدا.. أولى حلقات فوازير رمضان على الخليج 365

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انتظروا غدا.. أولى حلقات فوازير رمضان على الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتب : أسامة عبد الحميد

الأربعاء، 19 مارس 2025 11:11 م

تبدأ غدا الخميس أولى حلقات فوازير رمضان على الخليج 365، والتي ستذاع على منصات السابع يوميا ولمدة 10 أيام.

المسابقة عبارة عن 10 حلقات على مدار 10 أيام، كل حلقة عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، التى كان لها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا.

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بفيس بوك، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين للدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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