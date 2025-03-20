شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا غدا.. أولى حلقات فوازير رمضان على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غدا الخميس أولى حلقات فوازير رمضان على الخليج 365، والتي ستذاع على منصات السابع يوميا ولمدة 10 أيام.

المسابقة عبارة عن 10 حلقات على مدار 10 أيام، كل حلقة عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، التى كان لها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا.

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بفيس بوك، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين للدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.