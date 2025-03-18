شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعلن تعبئة 5.8 مليار يورو لدعم إعادة إعمار سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تعبئة مبلغ إجمالي قدره 5.8 مليار يورو من قبل مجتمع المانحين الذين شاركوا في فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر بروكسل "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح" لصالح إعادة إعمار سوريا ومساعدتها في عبور المرحلة الانتقالية بنجاح وسلام.



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن هذا الالتزام المالي يُظهر، في هذه اللحظة التاريخية المحورية، استعداد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لدعم سوريا وشعبها نحو انتقال شامل وتمهيد الطريق لإعادة إعمار البلاد.



وذكر البيان أن هذا المبلغ الإجمالي يشمل ما يقارب 2.5 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لعامي 2025 و2026، والذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة البلجيكية "بروكسل" أمس الإثنين، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يقارب 3.4 مليار يورو، مما يؤكد مكانتهم كأكبر مانح لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.



وجمع الاجتماع الوزاري ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة ودول شريكة أخرى ومنظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية؛ بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري المؤقت محمد الشيباني، الذي حضر المؤتمر لأول مرة منذ انطلاقه.



ونجح الحدث في حشد الدعم المالي الحيوي لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لنجاح عملية الانتقال.. حسب البيان، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام ٢٠١١ ما يقارب من ٣٧ مليار يورو استجابةً للأزمة السورية، ليكون بذلك أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية ومساعدات بناء القدرة على الصمود لسوريا والمنطقة.