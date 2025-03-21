شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأفريقية شهدت دفعة كبيرة في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقة مع الدائرة الإفريقية شهدت دفعة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، حدثت طفرة كبيرة في التواجد المصري داخل القارة الإفريقية.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى تنزانيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أن التواجد المصري لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مما يعكس نقلة نوعية في العلاقات مع القارة الإفريقية.

وتابع: "إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا يعد دليلًا واضحًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية، كما أن تدشين آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل يؤكد على هذا التوجه المصري الداعم لتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية".