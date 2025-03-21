شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس، وذلك بعد اعتذار الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رئاسة اللجنة.

كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.

يذكر أن الكاتبة الصحفية علا الشافعى كانت قد تقدمت باعتذار عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام منذ يناير الماضي بعد تكليفها برئاستها بأيام قليلة، وذلك حرصًا على عدم وجود أي شبهة تضارب مصالح بين عملها بالشركة المتحدة مشرفة على المحتوى الدرامي وبين رئاستها للجنة.

وتختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.