شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء إدارة مؤقتة برعاية الأمم المتحدة لحكم أوكرانيا، مشيرا إلى ان هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية "أرخانجيلسك"، إن روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن "زعماء آخرين سيأتون إلى هناك غدا".

واقترح مناقشة إقامة إدارة مؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة وعدد من البلدان من أجل إجراء الانتخابات هناك.

وبحسب بوتين، فإنه بعد الانتخابات، قد تبدأ المفاوضات بشأن معاهدة السلام، و"من الممكن، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدارة مؤقتة لأوكرانيا. بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية، وإيصال حكومة كفؤة تحظى بثقة الشعب".

وأشار الرئيس الروسى إلى أنه كانت هناك بالفعل سوابق مع إدخال الحكم الخارجي تحت رعاية الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وغينيا الجديدة وأجزاء من يوغوسلافيا السابقة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن "هذا مجرد خيار واحد من الخيارات". لا أقول إن الخيارات الأخرى غير موجودة. الوضع يتغير بسرعة".

وأُجريت آخر انتخابات رئاسية في أوكرانيا في عام 2019. وفي عام 2024، تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية. وفي مارس 2025، أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا ستيفن ويتكوف أن السلطات الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية. ولم يحدد الشروط ومتى.